Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»
Игрок рад присоединиться к сборной
Хавбек Бенфики Георгий Судаков доволен, что прибыл в расположение сборной Украины, где может пообщаться с партнерами.
«Очень соскучился по сборной Украины, по ребятам. По атмосфере и украинскому языку. Пообщаться – этого не хватало очень».
«Особо не пообщались нормально еще, потому что сразу теория и подготовка к Швеции началась», – сказал Судаков.
26 марта сборная Украины проведет матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции. Игра начнется в 21:45.
Победитель противостояния выйдет в финал, где сыграет против сборной Польши или Албании.
