Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»

Хавбек Бенфики Георгий Судаков доволен, что прибыл в расположение сборной Украины, где может пообщаться с партнерами.

«Очень соскучился по сборной Украины, по ребятам. По атмосфере и украинскому языку. Пообщаться – этого не хватало очень».

«Особо не пообщались нормально еще, потому что сразу теория и подготовка к Швеции началась», – сказал Судаков.

26 марта сборная Украины проведет матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции. Игра начнется в 21:45.

Победитель противостояния выйдет в финал, где сыграет против сборной Польши или Албании.