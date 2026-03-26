Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»
Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»

Игрок рад присоединиться к сборной

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгій Судаков

Хавбек Бенфики Георгий Судаков доволен, что прибыл в расположение сборной Украины, где может пообщаться с партнерами.

«Очень соскучился по сборной Украины, по ребятам. По атмосфере и украинскому языку. Пообщаться – этого не хватало очень».

«Особо не пообщались нормально еще, потому что сразу теория и подготовка к Швеции началась», – сказал Судаков.

26 марта сборная Украины проведет матч полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции. Игра начнется в 21:45.

Победитель противостояния выйдет в финал, где сыграет против сборной Польши или Албании.

По теме:
Георгий Судаков сборная Украины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем