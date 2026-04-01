«Умер, как собака». Легенда сборной Аргентины высказался о Марадоне

Легендарный нападающий Габриэль Батистута поделился эмоциональными воспоминаниями о Диего Марадоне, выразив сожаление по поводу последних лет его жизни.

«Марадона не слышал «нет», когда был молодым. Пока он был юным – все было хорошо, но потом это стало проблемой. Мне очень жаль, он был великим человеком, но умер, как собака. К сожалению, он ушел из жизни в одиночестве… Возможно, нам всем следовало больше ему помочь», – сказал Батистута.

Напомним, Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет. Обстоятельства его смерти до сих пор остаются предметом расследования.