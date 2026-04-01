Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Умер, как собака». Легенда сборной Аргентины высказался о Марадоне
01 апреля 2026, 02:32
242
0

«Умер, как собака». Легенда сборной Аргентины высказался о Марадоне

Батистута — о бывшем чемпионе мира

01 апреля 2026, 02:32 |
242
0
«Умер, как собака». Легенда сборной Аргентины высказался о Марадоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэль Батистута

Легендарный нападающий Габриэль Батистута поделился эмоциональными воспоминаниями о Диего Марадоне, выразив сожаление по поводу последних лет его жизни.

«Марадона не слышал «нет», когда был молодым. Пока он был юным – все было хорошо, но потом это стало проблемой. Мне очень жаль, он был великим человеком, но умер, как собака. К сожалению, он ушел из жизни в одиночестве… Возможно, нам всем следовало больше ему помочь», – сказал Батистута.

Напомним, Марадона умер в 2020 году в возрасте 60 лет. Обстоятельства его смерти до сих пор остаются предметом расследования.

Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»
Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»
Сергей РЕБРОВ не сдержал эмоций: «Я поговорил с Шевченко и...»

Решение было принято. Шахов объявил об изменениях в киевском Динамо
Решение было принято. Шахов объявил об изменениях в киевском Динамо
Решение было принято. Шахов объявил об изменениях в киевском Динамо

Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Вратаря сборной Украины, который не нужен Реброву, хочет купить топ-клуб
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Поворознюк нашел тренера для сборной Украины: «Только он сможет»
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
Спасибо, нам хватило. 6 причин не смотреть матч Украины с Албанией
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
ФОТО. Самая сексуальная хоккеистка мира поразила откровенными снимками
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Известный украинский боксер устроился водителем в Италии
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Ребров определился с будущим и сообщил УАФ
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
Решение принято. Хлань выбрал сборную между Украиной и Польшей
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
МИКОЛЕНКО: «Мы собрались командой и поговорили. У нас еще есть один матч»
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Судьба Ирана на чемпионате мира решена: заявление главы ФИФА
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Заявка на камбек. Украина U21 уверенно обыграла Венгрию
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
Сергей Ребров у руля сборной Украины. Мнения авторитетных журналистов
