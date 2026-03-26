  4. Аналитики назвали состав сборной Украины на игру со Швецией
26 марта 2026, 14:56 | Обновлено 26 марта 2026, 14:57
Аналитики назвали состав сборной Украины на игру со Швецией

Портал Sofascore выбрал стартовую одиннадцатку сине-желтых

Getty Images/Global Images Ukraine

26 марта состоится полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Швеции. Поединок пройдет в испанской Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Начало встречи — 21:45 по киевскому времени.

В день матча аналитики портала SofaScore определили стартовый состав «сине-желтых» на игру.

По мнению Sofascore, с учетом всех травм и дисквалификаций, стартовый состав сборной Украины на этот матч будет выглядеть следующим образом:

Трубин, Миколенко, Сваток, Забарный, Тимчик, Калюжный, Зубков, Судаков, Ярмолюк, Цыганков, Ванат.

Стартовый состав сборной Украины на игру со Швецией по версии SofaScore:

Дмитрий Вус Источник: SofaScore
