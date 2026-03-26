Аналитики назвали состав сборной Украины на игру со Швецией

26 марта состоится полуфинальный матч плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года между сборными Украины и Швеции. Поединок пройдет в испанской Валенсии на стадионе «Сьюдад де Валенсия». Начало встречи — 21:45 по киевскому времени.

В день матча аналитики портала SofaScore определили стартовый состав «сине-желтых» на игру.

По мнению Sofascore, с учетом всех травм и дисквалификаций, стартовый состав сборной Украины на этот матч будет выглядеть следующим образом:

Трубин, Миколенко, Сваток, Забарный, Тимчик, Калюжный, Зубков, Судаков, Ярмолюк, Цыганков, Ванат.

