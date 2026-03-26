Украина. Премьер лига
26 марта 2026, 11:47
993
0

Черноморец выступил с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана

Одесский клуб поддержал позицию «волков»

26 марта 2026, 11:47 |
993
0
Черноморец выступил с заявлением после бунта Полесья в отношении Шурмана
ФК Черноморец.

Одесский Черноморец поддержал инициативу житомирского Полесья, требующего реформ арбитража и пожизненного отстранения Дениса Шурмана, судившего матч «волков» против Динамо (1:2).

Футбольный клуб «Черноморец» поддерживает Футбольный клуб «Полесье» в стремлении навести порядок в судейском корпусе украинского футбола.

Наличие проблем в современном украинском футболе сложно отрицать. Мы полностью поддерживаем обращение ФК «Полесье», а также общую инициативу по поднятию системных и болезненных вопросов, длительно остающихся нерешенными.

Речь идет, в частности, о росте количества судейских ошибок, непосредственно влияющих на результаты матчей и турнирную таблицу. Важно подчеркнуть, что проблема не ограничивается отдельными поединками или клубами – от неквалифицированных решений арбитров страдают все. Не исключение и «Динамо», и наш клуб — ФК «Черноморец», который также терял важные очки из-за подобных ситуаций.

Убеждены, что в вопросах честности и прозрачности украинский футбол должен быть единственным. Мы все заинтересованы в справедливом арбитраже и честной игре, – говорится в заявлении.

Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
