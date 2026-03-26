Ярмоленко чаще всех забивал первый гол сборной Украины в календарном году
Андрей Ярмоленко чаще всех игроков забивал первый гол национальной сборной Украины в календарном году.
Игрок Динамо 4 раза отличался подобными забитыми мячами. Делал он это в 2014 году против сборной США, в 2015 году против сборной Латвии, в 2020 против сборной Швейцарии и в 2022 против сборной Шотландии.
Кто станет автором первого гола сборной Украины в 2026 году? Уже сегодня состоится полуфинал плей-офф к чемпионату мира 2026, в котором украинская национальная команда сыграет против сборной Швеции.
Вспомним всех авторов первого гола сборной Украины в каждом календарном году.
Авторы первого гола сборной Украины в каждом календарном году
- 2025 – Алексей Гуцуляк, против Бельгии
- 2024 – Роман Яремчук, против Боснии и Герцеговины
- 2023 – Виктор Цыганков, против Германии
- 2022 – Андрей Ярмоленко, против Шотландии
- 2021 – Сергей Сидорчук, против Франции
- 2020 – Андрей Ярмоленко, против Швейцарии
- 2019 – Виктор Цыганков, против Люксембурга
- 2018 – Артем Кравец, против Саудовской Аравии
- 2017 – Евгений Коноплянка, против Финляндии
- 2016 – Тарас Степаненко, против Кипра
- 2015 – Андрей Ярмоленко, против Латвии
- 2014 – Андрей Ярмоленко, против США
- 2013 – Николай Морозюк, против Норвегии
- 2012 – Олег Гусев, против Израиля
- 2011 – Ярослав Ракицкий, против Румынии
- 2010 – Александр Алиев, против Литвы
- 2009 – Сергей Валяев, против Словакии
- 2008 – Артём Милевский, против Кипра
- 2007 – Максим Калиниченко, против Израиля
- 2006 – Сергей Назаренко, против Коста-Рики
- 2005 – Андрей Русол, против Албании
- 2004 – Адриан Пуканыч, против Ливии
- 2003 – Андрей Воронин, против Испании
- 2002 – Сергей Шищенко, против Румынии
- 2001 – Александр Мелащенко, против Кипра
- 2000 – Андрей Шевченко против Болгарии
- 1999 – Сергей Коновалов, против Грузии
- 1998 – Андрей Шевченко, против Польши
- 1997 – Сергей Ребров, против Молдовы
- 1996 – Тимерлан Гусейнов, против Молдовы
- 1995 – Тимерлан Гусейнов, против Эстонии
- 1994 – Виктор Леоненко, против Беларуси
- 1993 – Сергей Коновалов, против Израиля
- 1992 – Иван Гецко, против Венгрии
