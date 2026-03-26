Ярмоленко чаще всех забивал первый гол сборной Украины в календарном году

Андрей Ярмоленко чаще всех игроков забивал первый гол национальной сборной Украины в календарном году.

Игрок Динамо 4 раза отличался подобными забитыми мячами. Делал он это в 2014 году против сборной США, в 2015 году против сборной Латвии, в 2020 против сборной Швейцарии и в 2022 против сборной Шотландии.

Кто станет автором первого гола сборной Украины в 2026 году? Уже сегодня состоится полуфинал плей-офф к чемпионату мира 2026, в котором украинская национальная команда сыграет против сборной Швеции.

Вспомним всех авторов первого гола сборной Украины в каждом календарном году.

Авторы первого гола сборной Украины в каждом календарном году