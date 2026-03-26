26 марта 2026, 10:38 | Обновлено 26 марта 2026, 10:39
Ярмоленко чаще всех забивал первый гол сборной Украины в календарном году

Вспомним всех авторов первого гола сборной в каждом календарном году

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Ярмоленко чаще всех игроков забивал первый гол национальной сборной Украины в календарном году.

Игрок Динамо 4 раза отличался подобными забитыми мячами. Делал он это в 2014 году против сборной США, в 2015 году против сборной Латвии, в 2020 против сборной Швейцарии и в 2022 против сборной Шотландии.

Кто станет автором первого гола сборной Украины в 2026 году? Уже сегодня состоится полуфинал плей-офф к чемпионату мира 2026, в котором украинская национальная команда сыграет против сборной Швеции.

Вспомним всех авторов первого гола сборной Украины в каждом календарном году.

Авторы первого гола сборной Украины в каждом календарном году

  • 2025 – Алексей Гуцуляк, против Бельгии
  • 2024 – Роман Яремчук, против Боснии и Герцеговины
  • 2023 – Виктор Цыганков, против Германии
  • 2022 – Андрей Ярмоленко, против Шотландии
  • 2021 – Сергей Сидорчук, против Франции
  • 2020 – Андрей Ярмоленко, против Швейцарии
  • 2019 – Виктор Цыганков, против Люксембурга
  • 2018 – Артем Кравец, против Саудовской Аравии
  • 2017 – Евгений Коноплянка, против Финляндии
  • 2016 – Тарас Степаненко, против Кипра
  • 2015 – Андрей Ярмоленко, против Латвии
  • 2014 – Андрей Ярмоленко, против США
  • 2013 – Николай Морозюк, против Норвегии
  • 2012 – Олег Гусев, против Израиля
  • 2011 – Ярослав Ракицкий, против Румынии
  • 2010 – Александр Алиев, против Литвы
  • 2009 – Сергей Валяев, против Словакии
  • 2008 – Артём Милевский, против Кипра
  • 2007 – Максим Калиниченко, против Израиля
  • 2006 – Сергей Назаренко, против Коста-Рики
  • 2005 – Андрей Русол, против Албании
  • 2004 – Адриан Пуканыч, против Ливии
  • 2003 – Андрей Воронин, против Испании
  • 2002 – Сергей Шищенко, против Румынии
  • 2001 – Александр Мелащенко, против Кипра
  • 2000 – Андрей Шевченко против Болгарии
  • 1999 – Сергей Коновалов, против Грузии
  • 1998 – Андрей Шевченко, против Польши
  • 1997 – Сергей Ребров, против Молдовы
  • 1996 – Тимерлан Гусейнов, против Молдовы
  • 1995 – Тимерлан Гусейнов, против Эстонии
  • 1994 – Виктор Леоненко, против Беларуси
  • 1993 – Сергей Коновалов, против Израиля
  • 1992 – Иван Гецко, против Венгрии
