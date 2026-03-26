Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мировая классика. Бразилия сыграет с Францией в 16-й раз в истории
Другие новости
26 марта 2026, 10:18 |
310
0

Мировая классика. Бразилия сыграет с Францией в 16-й раз в истории

Вспомним результаты всех предыдущих матчей между этими сборными и всех бомбардиров противостояния

Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в товарищеском матче в 16-й раз в истории сойдутся сборные Бразилии и Франции.

За всю историю эти сборные встречались между собой 15 раз: 6 раз побеждали бразильцы, 6 раз – французы (с учетом серии пенальти на чемпионате мира 1986), еще трижды была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 24-18 в пользу сборной Бразилии.

Все матчи между сборными Бразилии и Франции

  • 2026: ТМ, Бразилия – Франция
  • 2015: ТМ, Франция – Бразилия – 1:3
  • 2013: ТМ, Бразилия – Франция – 3:0
  • 2011: ТМ, Франция – Бразилия – 1:0
  • 2006: ЧМ, Франция – Бразилия – 1:0
  • 2004: ТМ, Франция – Бразилия – 0:0
  • 2001: УК, Франция – Бразилия – 2:1
  • 1998: ЧМ, Бразилия – Франция – 0:3
  • 1997: ТМ, Франция – Бразилия – 1:1
  • 1992: ТМ, Франция – Бразилия – 0:2
  • 1986: ЧМ, Бразилия – Франция – 1:1 (3:4 – пен.)
  • 1981: ТМ, Франция – Бразилия – 1:3
  • 1978: ТМ, Франция – Бразилия – 1:0
  • 1977: ТМ, Бразилия – Франция – 2:2
  • 1963: ТМ, Франция – Бразилия – 2:3
  • 1958: ЧМ, Бразилия – Франция – 5:2

Лучшим бомбардиром противостояний Бразилии и Франции является легендарный Пеле, в активе которого 6 забитых мячей (2 хет-трика).

Все бомбардиры противостояний между Бразилией и Францией

  • 6 – Пеле (Бразилия)
  • 2 – Оскар (Бразилия), Зинедин Зидан (Франция), Мишель Платини (Франция), Дидье Сикс (Франция)
  • 1 – Рафаэль Варан (Франция), Неймар (Бразилия), Луис Густаво (Бразилия), Эрнанес (Бразилия), Лукас Моура (Бразилия), Карим Бензема (Франция), Тьерри Анри (Франция), Робер Пирес (Франция), Рамон Менез Эммануэль Пети (Франция), Роберто Карлос (Бразилия), Марк Келлер (Франция), Бруно Мартини (Бразилия), Луис Энрике (Бразилия), Карека (Бразилия), Зико (Бразилия), Рейналдо (Бразилия), Сократес (Бразилия) Роберто Динамите (Бразилия), Мариус Трезор (Франция), Мариан Вишневски (Франция), Флери Ди Налло (Франция), Вава (Бразилия), Диди (Бразилия), Жюст Фонтен (Франция), Роже Пьянтони (Франция)
По теме:
товарищеские матчи статистика сборная Франции по футболу сборная Бразилии по футболу
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем