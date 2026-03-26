Мировая классика. Бразилия сыграет с Францией в 16-й раз в истории

Сегодня в товарищеском матче в 16-й раз в истории сойдутся сборные Бразилии и Франции.

За всю историю эти сборные встречались между собой 15 раз: 6 раз побеждали бразильцы, 6 раз – французы (с учетом серии пенальти на чемпионате мира 1986), еще трижды была зафиксирована ничья. Разница между забитыми и пропущенными мячами: 24-18 в пользу сборной Бразилии.

Все матчи между сборными Бразилии и Франции

2026: ТМ, Бразилия – Франция

2015: ТМ, Франция – Бразилия – 1:3

2013: ТМ, Бразилия – Франция – 3:0

2011: ТМ, Франция – Бразилия – 1:0

2006: ЧМ, Франция – Бразилия – 1:0

2004: ТМ, Франция – Бразилия – 0:0

2001: УК, Франция – Бразилия – 2:1

1998: ЧМ, Бразилия – Франция – 0:3

1997: ТМ, Франция – Бразилия – 1:1

1992: ТМ, Франция – Бразилия – 0:2

1986: ЧМ, Бразилия – Франция – 1:1 (3:4 – пен.)

1981: ТМ, Франция – Бразилия – 1:3

1978: ТМ, Франция – Бразилия – 1:0

1977: ТМ, Бразилия – Франция – 2:2

1963: ТМ, Франция – Бразилия – 2:3

1958: ЧМ, Бразилия – Франция – 5:2

Лучшим бомбардиром противостояний Бразилии и Франции является легендарный Пеле, в активе которого 6 забитых мячей (2 хет-трика).

Все бомбардиры противостояний между Бразилией и Францией

6 – Пеле (Бразилия)

2 – Оскар (Бразилия), Зинедин Зидан (Франция), Мишель Платини (Франция), Дидье Сикс (Франция)

1 – Рафаэль Варан (Франция), Неймар (Бразилия), Луис Густаво (Бразилия), Эрнанес (Бразилия), Лукас Моура (Бразилия), Карим Бензема (Франция), Тьерри Анри (Франция), Робер Пирес (Франция), Рамон Менез Эммануэль Пети (Франция), Роберто Карлос (Бразилия), Марк Келлер (Франция), Бруно Мартини (Бразилия), Луис Энрике (Бразилия), Карека (Бразилия), Зико (Бразилия), Рейналдо (Бразилия), Сократес (Бразилия) Роберто Динамите (Бразилия), Мариус Трезор (Франция), Мариан Вишневски (Франция), Флери Ди Налло (Франция), Вава (Бразилия), Диди (Бразилия), Жюст Фонтен (Франция), Роже Пьянтони (Франция)

𝐋𝐀 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝟐𝟔 𝐁𝐋𝐄𝐔𝐒 𝐄𝐒𝐓 𝐋𝐀̀ ! 💙🔥



Cap sur les États-Unis avec 2 matchs face au Brésil 🇧🇷 et à la Colombie 🇨🇴



🔜 Rendez-vous lundi à Clairefontaine pour l’arrivée 😄 pic.twitter.com/6YFtbtERdL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 19, 2026