Родри рассказал, где хочет продолжить карьеру. Это не Манчестер Сити

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри заявил о том, что намерен вернуться в чемпионат испании:

«Я хотел бы вернуться в Ла Лигу, я по-прежнему слежу за ней. Английская Премьер-лига – это моя слабость, но это также очень сложный чемпионат. Пока что я там очень счастлив», – заявил 29-летний футболист.

На протяжении своей карьеры Родри защищал цвета двух клубов из Испании – «Вильярреала» и мадридского «Атлетико», из которого и перебрался в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось о том, что капитан «Манчестер Сити» может продолжить карьеру в «Барселоне».