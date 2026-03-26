Назван стартовый состав сборной Украины от известного защитника сине-желтых
Александр Кучер считает, что в центре обороны будет Забарный–Бондарь, а справа сыграет Михайличенко
Накануне полуфинального противостояния плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция авторитетный в прошлом защитник «сине-желтых» Александр Кучер назвал свою версию стартового состава команды Сергея Реброва.
– Тяжело делать такой прогноз не находясь внутри команды, – сказал Кучер в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Но давайте попробуем (улыбается). В воротах Трубин. Защита будет выглядеть так: Миколенко, Бондарь, Забарный, Михайличенко. В центре поля – Калюжный, Ярмолюк, Судаков. На флангах – Цыганков и Зубков, а на острие, думаю, Ванат.
Напомним, что в сегодняшнем поединке станет известен финалист плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026, который 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира встретится с победителем матча Польша – Албания.
Поединок состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени