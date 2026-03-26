  4. Назван стартовый состав сборной Украины от известного защитника сине-желтых
26 марта 2026, 09:34 |
Назван стартовый состав сборной Украины от известного защитника сине-желтых

Александр Кучер считает, что в центре обороны будет Забарный–Бондарь, а справа сыграет Михайличенко

Накануне полуфинального противостояния плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция авторитетный в прошлом защитник «сине-желтых» Александр Кучер назвал свою версию стартового состава команды Сергея Реброва.

– Тяжело делать такой прогноз не находясь внутри команды, – сказал Кучер в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – Но давайте попробуем (улыбается). В воротах Трубин. Защита будет выглядеть так: Миколенко, Бондарь, Забарный, Михайличенко. В центре поля – Калюжный, Ярмолюк, Судаков. На флангах – Цыганков и Зубков, а на острие, думаю, Ванат.

Напомним, что в сегодняшнем поединке станет известен финалист плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026, который 31 марта за право выхода в финальную часть чемпионата мира встретится с победителем матча Польша – Албания.

По теме:
Серьезные потери. Кто не поможет сборной Украины в матче со Швецией?
ВИДЕО. Пресс-конференция Сергея Реброва перед матчем со сборной Швеции
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины не попал в заявку на матч со Швецией
Сергей Демьянчук
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Футбол | 25 марта 2026, 13:11 67
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ

Президент «Полесья» заговорил вновь о реформах

ВИДЕО. Комментарии Забарного перед матчем со сборной Швеции
Футбол | 26 марта 2026, 08:55 0
ВИДЕО. Комментарии Забарного перед матчем со сборной Швеции
ВИДЕО. Комментарии Забарного перед матчем со сборной Швеции

Поединок состоится 26 марта в 21:45 по киевскому времени

Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Футбол | 26.03.2026, 08:20
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Украина – Швеция. Прогноз и анонс на матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26.03.2026, 07:47
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Футбол | 25.03.2026, 13:07
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Перець
Більш за все Михайліченко може і засудить, але надіємось на краще
Популярные новости
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
РЕБРОВ: «Тактика и стратегия – важные вещи, но нужно показать характер»
25.03.2026, 19:55 42
Футбол
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 16
Футбол
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 79
Футбол
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 32
Футбол
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
25.03.2026, 13:05 44
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 11
Футбол
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
