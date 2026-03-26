Сразу два неожиданных клуба включились в борьбу за Каземиро
Звездный полузащитник Манчестер Юнайтед готовится к переезду за океан
На 34-летнего хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро всерьез претендуют два представителя МЛС – «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси», информирует обозреватель The Athletic Том Богерт в соцсети Х.
Опытный полузащитник манкунианцев получит статус свободного агента сразу после завершения нынешнего сезона. Бразильский футболист еще в январе открыто заявил о своем желании сменить клубную прописку, подтвердив, что его текущий контракт с «красными дьяволами» продлен не будет.
Каземиро защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В текущем игровом году полузащитник принял участие в 30 встречах во всех официальных турнирах, отметившись семью голами и двумя результативными пасами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
