Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сразу два неожиданных клуба включились в борьбу за Каземиро
26 марта 2026, 06:10 |
Сразу два неожиданных клуба включились в борьбу за Каземиро

Звездный полузащитник Манчестер Юнайтед готовится к переезду за океан

Getty Images/Global Images Ukraine

На 34-летнего хавбека «Манчестер Юнайтед» Каземиро всерьез претендуют два представителя МЛС – «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси», информирует обозреватель The Athletic Том Богерт в соцсети Х.

Опытный полузащитник манкунианцев получит статус свободного агента сразу после завершения нынешнего сезона. Бразильский футболист еще в январе открыто заявил о своем желании сменить клубную прописку, подтвердив, что его текущий контракт с «красными дьяволами» продлен не будет.

Каземиро защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. В текущем игровом году полузащитник принял участие в 30 встречах во всех официальных турнирах, отметившись семью голами и двумя результативными пасами.

Манчестер Юнайтед Каземиро Интер Майами Лос-Анджелес Гэлакси Major League Soccer (MLS)
Михаил Олексиенко Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем