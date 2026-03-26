  4. Винисиус в Саудовской Аравии? Стали известны детали секретных переговоров
26 марта 2026, 05:22 | Обновлено 26 марта 2026, 05:23
73
0

Винисиус в Саудовской Аравии? Стали известны детали секретных переговоров

Пока Перес пытается удержать бразильца, представители восточной лиги уже вышли на агентов игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

В Саудовской Аравии не оставляют попыток организовать переход Винисиуса Жуниора.

Согласно данным инсайдера Саши Тавольери, представители саудовского чемпионата на днях провели официальную встречу с агентами вингера мадридского «Реала».

Существует мнение, что бразильский футболист может рассмотреть вариант с трансфером, особенно в случае, если пролонгация его соглашения со «сливочными» не состоится. При этом отмечается, что сам игрок лично в переговорном процессе не участвовал.

Сообщается, что президент мадридцев Флорентино Перес крайне заинтересован в сохранении лидера атаки и настаивает на скорейшем подписании нового контракта. Хотя диалог между сторонами продолжается, последнее слово в этом вопросе будет за самим Винисиусом.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги бразилец принял участие в 28 матчах, записав на свой счет 11 забитых мячей и 5 результативных пасов.

Михаил Олексиенко Источник: Sky Sports
