Винисиус прерывает молчание: вернется ли Неймар в сборную Бразилии

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился надеждами на скорое возвращение Неймара в ряды национальной команды Бразилии.

Напомним, что 34-летний нападающий «Сантоса» не был включен в финальный список игроков на товарищеские встречи против Франции и Хорватии.

«В предыдущих сезонах я демонстрировал высокий уровень игры, как и Рафинья. Что касается Каземиро, то его огромный опыт говорит сам за себя. Давление, которое оказывается на Неймара, – это естественный процесс.

Мне сложно сохранять объективность, ведь Ней – один из моих главных кумиров. Он прилагает максимум усилий, чтобы набрать оптимальную форму и вновь выступать за сборную. Окончательное слово за наставником, но мы, игроки, всегда стремимся выходить на поле вместе с лучшими.

Главный тренер [Карло Анчелотти] постоянно поддерживает контакт с коллективом. Он интересуется нашими предпочтениями по позициям и тактике обороны, но итоговые решения принимает сам.

Прямой диалог с ним крайне важен, так как мы постоянно черпаем у него новые знания. Мы рассчитываем, что его тактические идеи будут усвоены и реализованы на практике в кратчайшие сроки», – отметил Винисиус.