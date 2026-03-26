Дешам жестко ответил на слухи о назначении Зидана
Главный тренер сборной Франции отреагировал на вопрос о возможной смене наставника команды
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко отреагировал на вопрос о возможной смене наставника национальной команды.
«Я обычно не комментирую подобные темы и не собираюсь делать это через вас. Он сейчас находится с нами – и этого достаточно. Я сосредоточен на том, что действительно имеет значение.
Вы можете трактовать мои слова как угодно и писать любые материалы. Я не намерен тратить на это свою энергию. У меня есть одна цель, и вы ее знаете. А то, что произойдет дальше, меня не касается», – приводит слова Дешама Footmercato.
Ранее появлялась информация, что бывший игрок сборной Франции Зинедин Зидан в устной форме достиг договоренности с Федерацией футбола Франции (FFF) о возможной работе с национальной командой в роли главного тренера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Экс-наставник «сине-желтых» с оптимизмом смотрит на предстоящий полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026
За футболиста планируют предложить 350 миллионов евро