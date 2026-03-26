Чемпионат мира
26 марта 2026, 03:37 |
55
0

Дешам жестко ответил на слухи о назначении Зидана

Главный тренер сборной Франции отреагировал на вопрос о возможной смене наставника команды

26 марта 2026, 03:37 |
55
0
Дешам жестко ответил на слухи о назначении Зидана
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко отреагировал на вопрос о возможной смене наставника национальной команды.

«Я обычно не комментирую подобные темы и не собираюсь делать это через вас. Он сейчас находится с нами – и этого достаточно. Я сосредоточен на том, что действительно имеет значение.

Вы можете трактовать мои слова как угодно и писать любые материалы. Я не намерен тратить на это свою энергию. У меня есть одна цель, и вы ее знаете. А то, что произойдет дальше, меня не касается», – приводит слова Дешама Footmercato.

Ранее появлялась информация, что бывший игрок сборной Франции Зинедин Зидан в устной форме достиг договоренности с Федерацией футбола Франции (FFF) о возможной работе с национальной командой в роли главного тренера.

Михаил Олексиенко Источник: Footmercato
