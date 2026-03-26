Дешам жестко ответил на слухи о назначении Зидана

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам резко отреагировал на вопрос о возможной смене наставника национальной команды.

«Я обычно не комментирую подобные темы и не собираюсь делать это через вас. Он сейчас находится с нами – и этого достаточно. Я сосредоточен на том, что действительно имеет значение.

Вы можете трактовать мои слова как угодно и писать любые материалы. Я не намерен тратить на это свою энергию. У меня есть одна цель, и вы ее знаете. А то, что произойдет дальше, меня не касается», – приводит слова Дешама Footmercato.