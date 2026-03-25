  4. ФОТО. Жестокая трагедия: жена футболиста умерла после долгой борьбы
ФОТО. Жестокая трагедия: жена футболиста умерла после долгой борьбы

Она годами боролась с раком и до последнего верила ради своих детей

Instagram. Грэм Кэри и Рэйчел Бортвик

Партнерша Грэма Кэри Рэйчел Бортвик умерла после длительной борьбы с раком.

Футболист «Данфермлина» сообщил, что 37-летняя Рэйчел ушла из жизни в воскресенье в больнице Дели, где проходила лечение. Ранее она открыто рассказывала о болезни, впервые диагностированной в 2021 году и вернувшейся несколько раз.

Кэри признался, что самым тяжелым было объяснить это детям – Джексону и Марлоу. Он отметил, что они всегда будут помнить ее силу и любовь, а сама Рэйчел боролась до конца ради них.

Семья поблагодарила всех за поддержку, пожертвования и сообщения, подчеркнув, что она значила для них все.

Клубы «Плимут Аргайл», «Данфермлин» и «Сент-Джонстон» выразили соболезнования, заявив, что глубоко потрясены этой трагической новостью.

Максим Лапченко Источник: The Sun
