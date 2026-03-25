  4. Сборная Франции продолжит играть по оригинальной схеме даже против Бразилии
25 марта 2026, 23:01
Сборная Франции продолжит играть по оригинальной схеме даже против Бразилии

В матче с Бразилией Дидье Дешам продолжит играть в тот же футбол

25 марта 2026, 23:01 | Обновлено 25 марта 2026, 23:02
163
0
Сборная Франции продолжит играть по оригинальной схеме даже против Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не намерен что-то менять, даже в ущерб балансу на поле

В четверг сборная Франции проведет товарищеский матч с бразильцами в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года. Главный тренер «галльских петухов» Дидье Дешам на пресс-конференции перед игрой заявил о том, что даже с таким серьезным соперником его команда будет играть в привычный атакующий футбол.

«Продолжать играть с четырьмя нападающими? Да, я не собираюсь от этого отказываться, даже если нужно найти баланс. Играть с четырьмя (нападающими) – не проблема, если у нас мяч. Мы должны использовать свои сильные стороны. Это главный принцип.

Может ли Дембеле продолжать играть справа? Я смотрю его матчи, он играет в центре, справа, глубже… У него есть стартовая позиция, но и свобода. Дело не в том, чтобы застрять на одной позиции. Он может играть на всех атакующих позициях. Я обсуждаю это с ним. Есть стартовая позиция, но она меняется по ходу матча. Это интересно».

Сборные Бразилии и Франции проведут товарищеский матч в четверг, начало в 22:00. Матч примет американский Бостон, где обе команды знакомятся с условиями проживания и подготовки перед чемпионатом мира. И бразильцы, и французы уверенно пробились на главный турнир четырехлетия, при этом у команды Дидье Дешама в соперниках была сборная Украины.

Руслан Полищук Источник: RMC Sport
