Килиан МБАППЕ: «Реал диагностировал не то колено? Ложь»

Новость о преступной халатности врачей мадридского «Реала», которые якобы лечили здоровое колено травмированного форварда Килиана Мбаппе, взорвала интернет во вторник. Через сутки звездный футболист выступил с опровержением данной информации.

«Я счастлив, что мои колени находятся в отличном состоянии. И это в том числе благодаря клубу. Очень счастлив быть здесь в полном здравии», – приводит слова футболиста Фабрицио Романо.

«Информация о том, что мадридский «Реал» диагностировал не то колено, является ложью. У нас всегда открытая коммуникация с «Реалом», – добавил Мбаппе.

27-летний Килиан Мбаппе пропустил пять матчей из-за болей в колене. В целом он 35 раз выходил в футболке мадридского гранда в текущем сезоне и отметился 38 голевыми ударами.