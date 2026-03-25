Килиан МБАППЕ: «Реал диагностировал не то колено? Ложь»
Сенсационная некомпетентность врачей «Реала» оказалась неправдой, если верить звездному форварду
Новость о преступной халатности врачей мадридского «Реала», которые якобы лечили здоровое колено травмированного форварда Килиана Мбаппе, взорвала интернет во вторник. Через сутки звездный футболист выступил с опровержением данной информации.
«Я счастлив, что мои колени находятся в отличном состоянии. И это в том числе благодаря клубу. Очень счастлив быть здесь в полном здравии», – приводит слова футболиста Фабрицио Романо.
«Информация о том, что мадридский «Реал» диагностировал не то колено, является ложью. У нас всегда открытая коммуникация с «Реалом», – добавил Мбаппе.
27-летний Килиан Мбаппе пропустил пять матчей из-за болей в колене. В целом он 35 раз выходил в футболке мадридского гранда в текущем сезоне и отметился 38 голевыми ударами.
🚨 Kylian Mbappé: “The information that Real Madrid examined the wrong knee is NOT true”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2026
“We've always had clear communication with Real Madrid”. pic.twitter.com/JsZVm0yZSH
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч сборной Украины дал пресс-конференцию перед игрой со Швецией
Балакин и Шурман не получали никакой выгоды