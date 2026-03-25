Известный игрок сборной Швеции сделал дерзкий прогноз на матч с Украиной
Деян Кулушевски даже не сомневается в победе партнеров
Нападающий английского «Тоттенхэма» и сборной Швеции Деян Кулушевски поделился прогнозом на предстоящий матч против сборной Украины в плей-офф чемпионата мира 2026.
Кулушевски без колебаний назвал Швецию будущим победителем этого противостояния.
«Будет победа, это мой комментарий», – заявил Деян.
Игрок не сможет помочь партнерам в предстоящей встрече с Украиной. Деян получил тяжелую травму колена весной 2025 года и с тех пор проходит длительный курс реабилитации.
Сейчас нападающий находится на восстановлении в Испании, поэтому ему удалось навестить своих партнеров во время тренировки.
Поединок Украины и Швеции состоится 26 марта в испанском городе Валенсия. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Накануне матча Украина – Швеция анализируем список наставника «тре крунур» Поттера
Президент УАФ напомнил об основных принципах организации