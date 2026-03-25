25 марта 2026, 21:57 | Обновлено 25 марта 2026, 21:59
Известный игрок сборной Швеции сделал дерзкий прогноз на матч с Украиной

Деян Кулушевски даже не сомневается в победе партнеров

Getty Images/Global Images Ukraine. Деян Кулушевски

Нападающий английского «Тоттенхэма» и сборной Швеции Деян Кулушевски поделился прогнозом на предстоящий матч против сборной Украины в плей-офф чемпионата мира 2026.

Кулушевски без колебаний назвал Швецию будущим победителем этого противостояния.

«Будет победа, это мой комментарий», – заявил Деян.

Игрок не сможет помочь партнерам в предстоящей встрече с Украиной. Деян получил тяжелую травму колена весной 2025 года и с тех пор проходит длительный курс реабилитации.

Сейчас нападающий находится на восстановлении в Испании, поэтому ему удалось навестить своих партнеров во время тренировки.

Поединок Украины и Швеции состоится 26 марта в испанском городе Валенсия. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.

Андрей Витренко Источник: Aftonbladet
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
_ Moore
Має право, він же не гратиме  
Решение принято. Реал хочет подписать украинского игрока
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
