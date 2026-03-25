Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мы помним, как не вышли на ЧМ-2022. Большой опыт»

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал подготовку к матчу полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против Швеции.

«Все помнят, как мы не вышли на ЧМ-2022, как мы проиграли Уэльсу. Мы получили большой опыт. Сейчас мы понимаем, что это большой шанс, в том числе напомнить о войне. Но нужно подходить к матчу с холодной головой, очень большая ответственность».

«Против Дьекереша еще не играл. Это топ-игрок. Но мне все равно, против кого играть – быстрого, техничного или таранного нападающего. Разный подход, но для меня не имеет значения».

«Нет домашних матчей? Да, нам сложно, что мы играем как бы дома, но в разных странах. Мы благодарны всем странам, кто принимает нас, дает стадионы и возможность играть. Конечно, если бы мы играли такой матч, например, в Киеве, то все было бы совсем иначе».

«Но мы благодарны тем, кто приходит на наши игры в других странах, хотя соскучились по матчам на своем поле», – сказал Забарный.

Игра пройдет 26 марта, начало в 21:45.