Ребров обратился к врачу перед матчем сборной Украины со шведами

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о кадровой ситуации в команде перед матчем со шведами.

«У некоторых футболистов были небольшие травмы. Но сегодня все тренируются в общей группе. Я разговаривал с врачом команды – больше никто не обращался, кроме тех, кто был.

К сожалению, два игрока у нас пропускают первый матч, но они готовятся к следующему. Да, Роман Яремчук готовится к этой игре [со Швецией]», – сказал Ребров.

Напомним, 26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026.