  4. Ребров обратился к врачу перед матчем сборной Украины со шведами
25 марта 2026, 19:42 | Обновлено 25 марта 2026, 19:43
Ребров обратился к врачу перед матчем сборной Украины со шведами

У команды нет непредвиденных потерь

Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о кадровой ситуации в команде перед матчем со шведами.

«У некоторых футболистов были небольшие травмы. Но сегодня все тренируются в общей группе. Я разговаривал с врачом команды – больше никто не обращался, кроме тех, кто был.

К сожалению, два игрока у нас пропускают первый матч, но они готовятся к следующему. Да, Роман Яремчук готовится к этой игре [со Швецией]», – сказал Ребров.

Напомним, 26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Комментарии 1
trentreznor11
"Рішення ухвалено. Україна зіграє проти Швеції". Ось такий має бути заголовок, Олійченко! 
