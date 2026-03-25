  4. Линделеф: «Матч с Украиной – мой последний шанс попасть на чемпионат мира»
25 марта 2026, 19:30 |
213
0

Линделеф: «Матч с Украиной – мой последний шанс попасть на чемпионат мира»

Капитан сборной Швеции ставит все на завтрашний матч с украинской командой

25 марта 2026, 19:30 |
213
0
Линделеф: «Матч с Украиной – мой последний шанс попасть на чемпионат мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Линделеф

Защитник «Астон Виллы» и сборной Швеции Виктор Линделеф отметил большое значение предстоящего матча с национальной командой Украины.

«Я уже несколько раз говорил об этом, я не думаю, что у меня будет шанс сыграть на другом чемпионате мира, поэтому с нетерпением жду завтрашнего матча и надеюсь, что мы сможем хорошо выступить и победить. Для меня это значило бы очень много», – заявил Линделеф на пресс-конференции перед матчем.

31-летний экс-игрок «Манчестер Юнайтед» уверен, что чемпионат 2030 пройдет без его участия. Тем не менее, Линделеф пока не готов уходить из сборной: «Я ещё не принял никаких решений. Чемпионат мира – это абсолютно мой последний шанс. Если я всё ещё буду в сборной через четыре года, это будет плохо для шведского футбола. Посмотрю, что будет и как будет чувствовать себя моё тело. Для меня всегда большая честь быть здесь и играть за Швецию, и это очень много значит для меня. Но я ещё не знаю, что я думаю и чего хочу».

Матч Украина – Швеция состоится в четверг и начнется в 21:45. Победитель этого поединка сыграет с лучшей командой в паре Польша – Албания.

По теме:
ЗАБАРНЫЙ: «Надо сыграть против Швеции с холодной головой»
«Абсурд!» Шведская журналистка испугалась, а Шевченко ухом не повел
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Мы помним, как не вышли на ЧМ-2022. Большой опыт»
Руслан Полищук Источник: Aftonbladet
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Футбол | 24 марта 2026, 21:02 12
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим

Футболист покинет клуб летом

Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Бокс | 24 марта 2026, 19:03 2
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»

Боксер – о начале войны

Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Футбол | 25.03.2026, 17:55
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Футбол | 25.03.2026, 13:11
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Футбол | 25.03.2026, 16:48
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Популярные новости
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 17
Футбол
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
24.03.2026, 02:02
Бокс
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
23.03.2026, 21:24 8
Теннис
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 1
Бокс
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
24.03.2026, 07:02 12
Футбол
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 23
Футбол
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 9
Футбол
