Линделеф: «Матч с Украиной – мой последний шанс попасть на чемпионат мира»

Защитник «Астон Виллы» и сборной Швеции Виктор Линделеф отметил большое значение предстоящего матча с национальной командой Украины.

«Я уже несколько раз говорил об этом, я не думаю, что у меня будет шанс сыграть на другом чемпионате мира, поэтому с нетерпением жду завтрашнего матча и надеюсь, что мы сможем хорошо выступить и победить. Для меня это значило бы очень много», – заявил Линделеф на пресс-конференции перед матчем.

31-летний экс-игрок «Манчестер Юнайтед» уверен, что чемпионат 2030 пройдет без его участия. Тем не менее, Линделеф пока не готов уходить из сборной: «Я ещё не принял никаких решений. Чемпионат мира – это абсолютно мой последний шанс. Если я всё ещё буду в сборной через четыре года, это будет плохо для шведского футбола. Посмотрю, что будет и как будет чувствовать себя моё тело. Для меня всегда большая честь быть здесь и играть за Швецию, и это очень много значит для меня. Но я ещё не знаю, что я думаю и чего хочу».

Матч Украина – Швеция состоится в четверг и начнется в 21:45. Победитель этого поединка сыграет с лучшей командой в паре Польша – Албания.