  4. Линделеф вспомнил матч с Украиной на Евро-2020: «Одно из худших поражений»
25 марта 2026, 18:44 | Обновлено 25 марта 2026, 18:49
Линделеф вспомнил матч с Украиной на Евро-2020: «Одно из худших поражений»

Лидер шведской команды уверен, что на Евро пять лет назад его команда должна была победить соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Линделеф

Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф до сих пор вспоминает неудачный для своей команды матч плей-офф чемпионата Европы 2020 года, когда скандинавы проиграли украинцам (1:2).

«Конечно, всегда тяжело проигрывать матчи, особенно на Евро. Мы хотели победить и выйти в следующий раунд, но... Не знаю, это худшее поражение, но одно из худших точно, потому что это было на Евро, и это была очень важная игра для нас как для команды. Мы считали, что у нас сильная команда, и мы могли победить», – сказал Линделеф.

В 2021 году шведы сражались со сборной Украины за право сыграть в четвертьфинале и уступили в конце овертайма (1:2). Победный гол забил Артем Довбик. Через пять лет, 26 марта эти же команды снова будут играть суперважный матч.

По теме:
Егор ЯРМОЛЮК – о первом матче за сборную: «Это был дебют мечты»
Исследование показывает высокий интерес к ставкам перед ЧМ-2026
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
Руслан Полищук Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Сборная Швеции: много травмированных, но есть глубина состава
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Есть четкий план. Ливерпуль принял решение по Арне Слоту
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Хижняк после зрелищной победы обратился к Усику
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
