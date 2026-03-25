Линделеф вспомнил матч с Украиной на Евро-2020: «Одно из худших поражений»

Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф до сих пор вспоминает неудачный для своей команды матч плей-офф чемпионата Европы 2020 года, когда скандинавы проиграли украинцам (1:2).

«Конечно, всегда тяжело проигрывать матчи, особенно на Евро. Мы хотели победить и выйти в следующий раунд, но... Не знаю, это худшее поражение, но одно из худших точно, потому что это было на Евро, и это была очень важная игра для нас как для команды. Мы считали, что у нас сильная команда, и мы могли победить», – сказал Линделеф.

В 2021 году шведы сражались со сборной Украины за право сыграть в четвертьфинале и уступили в конце овертайма (1:2). Победный гол забил Артем Довбик. Через пять лет, 26 марта эти же команды снова будут играть суперважный матч.