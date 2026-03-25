Линделеф вспомнил матч с Украиной на Евро-2020: «Одно из худших поражений»
Лидер шведской команды уверен, что на Евро пять лет назад его команда должна была победить соперника
Капитан сборной Швеции Виктор Линделеф до сих пор вспоминает неудачный для своей команды матч плей-офф чемпионата Европы 2020 года, когда скандинавы проиграли украинцам (1:2).
«Конечно, всегда тяжело проигрывать матчи, особенно на Евро. Мы хотели победить и выйти в следующий раунд, но... Не знаю, это худшее поражение, но одно из худших точно, потому что это было на Евро, и это была очень важная игра для нас как для команды. Мы считали, что у нас сильная команда, и мы могли победить», – сказал Линделеф.
В 2021 году шведы сражались со сборной Украины за право сыграть в четвертьфинале и уступили в конце овертайма (1:2). Победный гол забил Артем Довбик. Через пять лет, 26 марта эти же команды снова будут играть суперважный матч.
Встреча состоится 26 марта в 21:45