  4. Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
25 марта 2026, 18:05 | Обновлено 25 марта 2026, 18:48
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче

Поттер ответил на вопросы во время пресс-конференции

25 марта 2026, 18:05 | Обновлено 25 марта 2026, 18:48
2172
0
Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче
УАФ. Грэм Поттер

Наставник сборной Швеции Грэм Поттер дал пресс-конференцию перед матчем полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против сборной Украины.

Игра пройдет 26 марта, начало в 21:45.

– Насколько тяжело было подготовить команду, учитывая, что у вас было всего два матча на знакомство со сборной?

– С одной стороны, трудности действительно были. Однако, с другой стороны, процесс пошел довольно гладко: этому поспособствовали сами футболисты, тренерский штаб и их максимально сфокусированное отношение. С тех пор, как я здесь, дисциплина и самоотдача ребят остаются на самом высоком уровне. Понятно, что мы возглавили коллектив в непростой для него период. Наша цель заключалась в исправлении этого положения. Думаю, нам удалось добиться неплохих сдвигов, если смотреть на сегодняшнее состояние команды. Однако главным мерилом нашей работы является игра и полученный результат. Мы осознаем значимость поединка и наши непосредственные задачи. Впрочем, у нашего соперника есть абсолютно идентичные цели. Мы готовы к матчу. У меня полное доверие к своим подопечным, и мы уже не можем дождаться стартового свистка.

– Сколько матчей сборной Украины вам удалось посмотреть? И был ли какой-нибудь, который запомнился больше всего?

– Для глубокого анализа мы пересмотрели все поединки сборной Украины в этом отборе. Сборная оставила очень приятное впечатление. Мы ясно видим структуру их игры как в защитной, так и в наступательной фазах. Это крепкий коллектив, где классные индивидуальные качества игроков отлично вплетены в общекомандный механизм. Трудно выделить какую-то одну игру, поскольку они прошли всю квалификацию очень ровно и стабильно, получив второе место сразу за французами. Так что мы относимся к оппоненту с максимальным уважением.

– У обеих команд есть серьезные потери. Как вы думаете, на кого эти потери скажутся больше?

– Сама игра ответит, чьи проблемы с составом окажутся более болезненными. Однако я предпочитаю акцентировать внимание на тех исполнителях, которые сейчас в моем ростере, ведь это действительно высококлассные футболисты. Команда готова, и наша задача на завтра обеспечить нужный итог.

– Кого вы считаете лидерами сборной Украины и наиболее опасными футболистами?

– Я не сторонник того, чтобы выделять кого персонально. Как я уже отмечал, ключевая черта сборной Украины – это их командное взаимодействие. У них хватает искусных исполнителей и, по моему мнению, главный тренер очень хорошо организовал командную игру. Мы готовимся к противостоянию с крепким соперником, имеющим немалый тактический арсенал и качественный набор футболистов.

Линделеф вспомнил матч с Украиной на Евро-2020: «Одно из худших поражений»
Егор ЯРМОЛЮК – о первом матче за сборную: «Это был дебют мечты»
Исследование показывает высокий интерес к ставкам перед ЧМ-2026
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Футбол | 25 марта 2026, 13:11 18
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ
Буткевич выступил с новым заявлением, обратившись к клубам УПЛ

Президент «Полесья» заговорил вновь о реформах

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 25 марта 2026, 08:51 4
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Встреча состоится 26 марта в 21:45

Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Футбол | 25.03.2026, 09:15
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Есть четкий план. Ливерпуль принял решение по Арне Слоту
Футбол | 25.03.2026, 17:20
Есть четкий план. Ливерпуль принял решение по Арне Слоту
Есть четкий план. Ливерпуль принял решение по Арне Слоту
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Футбол | 24.03.2026, 21:02
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Популярные новости
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
24.03.2026, 06:06 5
Теннис
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
Бокс
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 17
Футбол
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 17
Футбол
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 9
Футбол
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
Футболист Реала не сдержал эмоций в ситуации с Луниным
24.03.2026, 20:25
Футбол
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
24.03.2026, 07:02 12
Футбол
