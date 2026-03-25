Тренер сборной Швеции – о лидере Украины, травмах и ключевом матче

Наставник сборной Швеции Грэм Поттер дал пресс-конференцию перед матчем полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2026 против сборной Украины.

Игра пройдет 26 марта, начало в 21:45.

– Насколько тяжело было подготовить команду, учитывая, что у вас было всего два матча на знакомство со сборной?

– С одной стороны, трудности действительно были. Однако, с другой стороны, процесс пошел довольно гладко: этому поспособствовали сами футболисты, тренерский штаб и их максимально сфокусированное отношение. С тех пор, как я здесь, дисциплина и самоотдача ребят остаются на самом высоком уровне. Понятно, что мы возглавили коллектив в непростой для него период. Наша цель заключалась в исправлении этого положения. Думаю, нам удалось добиться неплохих сдвигов, если смотреть на сегодняшнее состояние команды. Однако главным мерилом нашей работы является игра и полученный результат. Мы осознаем значимость поединка и наши непосредственные задачи. Впрочем, у нашего соперника есть абсолютно идентичные цели. Мы готовы к матчу. У меня полное доверие к своим подопечным, и мы уже не можем дождаться стартового свистка.

– Сколько матчей сборной Украины вам удалось посмотреть? И был ли какой-нибудь, который запомнился больше всего?

– Для глубокого анализа мы пересмотрели все поединки сборной Украины в этом отборе. Сборная оставила очень приятное впечатление. Мы ясно видим структуру их игры как в защитной, так и в наступательной фазах. Это крепкий коллектив, где классные индивидуальные качества игроков отлично вплетены в общекомандный механизм. Трудно выделить какую-то одну игру, поскольку они прошли всю квалификацию очень ровно и стабильно, получив второе место сразу за французами. Так что мы относимся к оппоненту с максимальным уважением.

– У обеих команд есть серьезные потери. Как вы думаете, на кого эти потери скажутся больше?

– Сама игра ответит, чьи проблемы с составом окажутся более болезненными. Однако я предпочитаю акцентировать внимание на тех исполнителях, которые сейчас в моем ростере, ведь это действительно высококлассные футболисты. Команда готова, и наша задача на завтра обеспечить нужный итог.

– Кого вы считаете лидерами сборной Украины и наиболее опасными футболистами?

– Я не сторонник того, чтобы выделять кого персонально. Как я уже отмечал, ключевая черта сборной Украины – это их командное взаимодействие. У них хватает искусных исполнителей и, по моему мнению, главный тренер очень хорошо организовал командную игру. Мы готовимся к противостоянию с крепким соперником, имеющим немалый тактический арсенал и качественный набор футболистов.