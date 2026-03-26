Йожеф Сабо предсказал счёт матча Украина – Швеция
Бывший тренер «Динамо» ожидает, что матч в основное время завершится ничьей — 1:1
Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо предсказал точный счёт матча Украина — Швеция.
«Считаю, что фаворитом в этой игре все же является Украина. Думаю, что основное время игры завершится боевой, результативной ничьей 1:1, а дальше уже многое будет зависеть от удачи. Надеюсь, удача будет на стороне наших ребят, очень на это надеюсь, верю в них», – сказал Сабо.
Напомним, 26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026. В случае победы команда Реброва сыграет против Албании или Польши.
