Йожеф Сабо предсказал счёт матча Украина – Швеция

Известный в прошлом тренер Йожеф Сабо предсказал точный счёт матча Украина — Швеция.

«Считаю, что фаворитом в этой игре все же является Украина. Думаю, что основное время игры завершится боевой, результативной ничьей 1:1, а дальше уже многое будет зависеть от удачи. Надеюсь, удача будет на стороне наших ребят, очень на это надеюсь, верю в них», – сказал Сабо.

Напомним, 26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026. В случае победы команда Реброва сыграет против Албании или Польши.