Названы самые реальные команды для Салаха – 4 варианта

По информации Sky Sports, форвард Ливерпуля Мохамед Салах после ухода из английской команды перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.

В прошлом году египтянин уже был близок переезду в эту страну, но решил задержаться в Ливерпуле. Теперь же игрок настроен перебраться в этот чемпионат.

Сообщается, что на звезду такого уровня нацелены все местные топ-клубы.

Это Аль-Хиляль (самый успешный в стране), Аль-Наср (можно сыграть с Криштиану Роналду), Аль-Ахли (чемпион Азии) и фаворит Аль-Иттихад, у которого самые большие финансовые возможности.

Резервным вариантом уже называют Интер Майами, но клуб из-за финансовых ограничений МЛС вряд ли сможет себе позволить Лионеля Месси и Мохамеда Салаха.