Названы самые реальные команды для Салаха – 4 варианта
В Англии уверены, что Мохамед уедет в Саудовскую Аравию
По информации Sky Sports, форвард Ливерпуля Мохамед Салах после ухода из английской команды перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.
В прошлом году египтянин уже был близок переезду в эту страну, но решил задержаться в Ливерпуле. Теперь же игрок настроен перебраться в этот чемпионат.
Сообщается, что на звезду такого уровня нацелены все местные топ-клубы.
Это Аль-Хиляль (самый успешный в стране), Аль-Наср (можно сыграть с Криштиану Роналду), Аль-Ахли (чемпион Азии) и фаворит Аль-Иттихад, у которого самые большие финансовые возможности.
Резервным вариантом уже называют Интер Майами, но клуб из-за финансовых ограничений МЛС вряд ли сможет себе позволить Лионеля Месси и Мохамеда Салаха.
