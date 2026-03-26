Сергей КОВАЛЕЦ: «Серии пенальти в матче Украина – Швеция не будет»

Сегодня, 26 марта для сборной Украины, как и для всех поклонников футбола в стране, очень важный день. Наша национальная команда попытается пробиться в финал плей-офф отборочного турнира ЧМ-2026. Для этого подопечным Сергея Реброва в испанской Валенсии необходимо переиграть сборную Швеции. По силам ли это, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал бывший полузащитник «сине-желтых» Сергей Ковалец.

– Сергей Иванович, когда перед ответственной игрой отсутствует много ключевых исполнителей, любому тренеру не позавидуешь?

– Конечно, наставнику хочется иметь в своем распоряжении оптимальный состав, однако такое не часто бывает (улыбается). Тем не менее, я уверен, что тренерский штаб сборной во главе с Сергеем Ребровым уже знают, как наилучше выйти из данной ситуации. Это касается, как тактической подготовки, так и сыгранности между футболистами. В данной ситуации есть прекрасный шанс для ребят, которые не так часто попадали в сборную или для тех, кто вызван впервые.

– Кого, на ваш взгляд, наибольше будет не хватать Сергею Реброву?

– Это скорее те футболисты, которые были в основной обойме осенью, Николай Матвиенко, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Артем Довбик. Тем не менее, в команде есть исполнители, которые могут взвалить на себя ношу лидерства. Это и Виктор Цыганков с Владиславом Ванатом, которые сейчас хорошо выглядят в «Жироне», Георгий Судаков. Тот же Егор Ярмолюк, несмотря на свой возраст, довольно неплохо выглядит в английской Премьер-лиге. Не говоря уже об Илье Забарном, выступающем в лучшем клубе Европы.

– Самая большая наша проблема, это, наверное, центр обороны. Кто, на ваш взгляд, сыграет в паре с Забарным?

– Конечно, важно, чтобы в составе был левоногий центральный защитник, это способствует лучшему развитию атаки, подстраховке. Хотя, если игрок высокого уровня, то для него не должно быть проблемой сыграть в неудобной для себя позиции.

Да, можно и Виталия Миколенко слева сдвинуть в центр. Без сомнения, что Сергей Ребров рассматривает разнообразные варианты, а как будет, узнаем ближе к началу поединка.

– Тем не менее, какова ваша версия?

– Думаю, это будет Валерий Бондарь. У него есть игровая практика, и опыт в составе «Шахтера» у него уже довольно приличный.

– Как думаете, Пономаренко получит свой шанс?

– Предположу, что Матвей выйдет на поле. Но здесь важно, как будет развиваться сама игра. В старте, скорее всего, появится Ванат, а там уже нужно смотреть по обстоятельствам.

– Напоследок хотел бы услышать ваш прогноз на предстоящий поединок?

– Уверен, что матч будет интересным и интригующим. Шансы команд расцениваю, как 50 на 50. Но если называть счет поединка, то, поставлю на то, что сборная Украины выиграет в один мяч, либо в основное время, либо – в дополнительное. До пенальти дело не дойдет (улыбается).