Маркевич предупредил болельщиков перед матчем Украина – Швеция

Известный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился своими мыслями о матче сборной Украины против Швеции.

– Будет ли считаться провалом для сборной Украины, если она не выйдет на чемпионат мира?

– Не знаю насчет провала, но я бы назвал это большой неудачей. Думаю, в Украине нет болельщика, который не верит в успех нашей национальной команды. И эти ожидания объективны, поэтому нужно не допустить того, о чем идет речь. В этой ситуации многое, если не все, зависит от самих футболистов, от их веры в успех.

Напомним, 26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026.