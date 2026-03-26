Маркевич предупредил болельщиков перед матчем Украина – Швеция

Тренер не сочтет большой неудачей, если команда Реброва проиграет

УАФ. Мирон Маркевич

Известный тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился своими мыслями о матче сборной Украины против Швеции.

– Будет ли считаться провалом для сборной Украины, если она не выйдет на чемпионат мира?

– Не знаю насчет провала, но я бы назвал это большой неудачей. Думаю, в Украине нет болельщика, который не верит в успех нашей национальной команды. И эти ожидания объективны, поэтому нужно не допустить того, о чем идет речь. В этой ситуации многое, если не все, зависит от самих футболистов, от их веры в успех.

Напомним, 26 марта сборная Украины сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ дал совет игрокам: «Надо настраиваться на две игры»
Украинец, выступавший в чемпионате Швеции, предупредил команду Реброва
КАРАВАЕВ: Лучшим бомбардиром ЧМ-2026 могут стать Кейн, Мбаппе или Яремчук
Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Мирон Маркевич
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»
Футбол | 26 марта 2026, 17:51 8
Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»
Георгий СУДАКОВ: «Соскучился по украинскому языку. Очень не хватало»

Игрок рад присоединиться к сборной

Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Футбол | 26 марта 2026, 07:47 10
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция

Экс-наставник «сине-желтых» с оптимизмом смотрит на предстоящий полуфинал плей-офф отбора ЧМ-2026

Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Футбол | 26.03.2026, 19:11
Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Польша – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Футбол | 25.03.2026, 20:07
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Неудачный старт отбора. Украина U-19 уступила финнам в квалификации ЧЕ-2027
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Футбол | 26.03.2026, 07:12
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
Динамо начало официальные переговоры по трансферу за 20 миллионов евро
avk2307
так попередив чи поділився думками?
antt
Так Швеція програла двічі Косово, швайцам і двічі в нічию зіграла із словенцями у відборі. То як взагалі можна програвати, хіба по пенальті. Тоді слова Маркевича будуть менш більш прийнятні.
PETP0
Так "не вважатиме великою невдачею" чи "назвав це великою невдачею"?
Популярные новости
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
Поворознюк обратился к Суркисам после заявлений Усика и Буткевича в УАФ
25.03.2026, 13:56 86
Футбол
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
Барселона может потерять Ямаля. Историческое предложение о трансфере
25.03.2026, 10:27 12
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 8
Бокс
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
Есть потеря. Ребров определил заявку сборной Украины на матч против Швеции
26.03.2026, 09:07 23
Футбол
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
25.03.2026, 13:07 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
26.03.2026, 07:51 8
Футбол
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
Украинский боксер победил бывшего соперника Кличко и защитил титул чемпиона
26.03.2026, 08:08 4
Бокс
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
Ребров вызвал футболиста Динамо, которого при Шовковском считали ленивым
26.03.2026, 11:11 4
Футбол
