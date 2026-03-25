Легенда Шахтера выступил с заявлением по поводу Ярмоленко и Реброва

Легендарный голкипер донецкого Шахтера Юрий Вирт, эксклюзивно для Sport.ua, заговорил о решении Сергея Реброва не вызвать в расположение национальной сборной Андрея Ярмоленко.

– Сейчас на уровне УПЛ достаточно неплохо выступает Андрей Ярмоленко! Существует много слухов по поводу того, почему его не вызывают в сборную... Помог ли бы Андрей «сине-желтым» сейчас? Может быть, его опыт понадобился бы в раздевалке?

– Вопрос точно не ко мне. Я понимаю, что это опытный футболист. Там есть какие-то моменты... Думаю, в настоящее время вызвали сильнейших футболистов, это решение Сергея Реброва. Я понимаю, что Андрей Ярмоленко сейчас в хорошей форме, но его не вызывали. Этот вопрос уже к Сергею Реброву, – сказал Вирт.

В первом раунде плей-офф в ЧМ-2026 Украина сыграет против Швеции, а в случае победы над шведами подопечные Сергея Реброва на формально домашнем поле будут принимать победителя пары Польша – Албания.