Украина. Премьер лига24 марта 2026, 16:25 | Обновлено 24 марта 2026, 16:51
Лидер Шахтера: «Ярмоленко, несмотря на возраст, дает объем»
Бондарь отметил лидера Динамо
Защитник Шахтера и сборной Украины Валерий Бондарь отметил тех игроков, с кем ему было сложнее всего в нынешнем сезоне УПЛ.
«Думаю, с Ярмоленко было непросто, очень умный футболист. Несмотря на возраст, дает большой объем, с ним тяжело. И еще выделил бы Ассинора и Проспера Оба из ЛНЗ».
«Было тяжело с ними в первом круге», – сказал Бондарь.
Сейчас ЛНЗ и Шахтер лидируют в УПЛ, набрав по 47 очков.
