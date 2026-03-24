Лидер Шахтера: «Ярмоленко, несмотря на возраст, дает объем»

Защитник Шахтера и сборной Украины Валерий Бондарь отметил тех игроков, с кем ему было сложнее всего в нынешнем сезоне УПЛ.

«Думаю, с Ярмоленко было непросто, очень умный футболист. Несмотря на возраст, дает большой объем, с ним тяжело. И еще выделил бы Ассинора и Проспера Оба из ЛНЗ».

«Было тяжело с ними в первом круге», – сказал Бондарь.

Сейчас ЛНЗ и Шахтер лидируют в УПЛ, набрав по 47 очков.