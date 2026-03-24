  4. Лидер Шахтера: «Ярмоленко, несмотря на возраст, дает объем»
Украина. Премьер лига
24 марта 2026, 16:25 | Обновлено 24 марта 2026, 16:51
Лидер Шахтера: «Ярмоленко, несмотря на возраст, дает объем»

Бондарь отметил лидера Динамо

ФК Шахтер. Валерий Бондарь

Защитник Шахтера и сборной Украины Валерий Бондарь отметил тех игроков, с кем ему было сложнее всего в нынешнем сезоне УПЛ.

«Думаю, с Ярмоленко было непросто, очень умный футболист. Несмотря на возраст, дает большой объем, с ним тяжело. И еще выделил бы Ассинора и Проспера Оба из ЛНЗ».

«Было тяжело с ними в первом круге», – сказал Бондарь.

Сейчас ЛНЗ и Шахтер лидируют в УПЛ, набрав по 47 очков.

Полтава определилась с планами на паузу в чемпионате
Валерий БОНДАРЬ: «Такие форварды, как Дьекереш, не прощают ошибок»
Заявление Руха. Людям свойственно ошибаться, главное – чтобы без коррупции
Валерий Бондарь Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Андрей Ярмоленко Проспер Оба Марк Ассинор
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Футбол | 24 марта 2026, 07:59 18
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману
Легенда Шахтера взял слово после заявлений Усика и Буткевича по Шурману

Юрий Вирт высказался о скандальной ситуации

Манчестер Юнайтед определился с тренером. Клуб не ведет переговоры
Футбол | 24 марта 2026, 15:58 0
Манчестер Юнайтед определился с тренером. Клуб не ведет переговоры
Манчестер Юнайтед определился с тренером. Клуб не ведет переговоры

Каррик близок к полноценному контракту

Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 24.03.2026, 09:45
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Футбол | 24.03.2026, 15:38
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Футбол | 23.03.2026, 18:13
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Буткевич: «Мы подписали с ним контракт. Он воспринял скандал как негатив»
Буткевич: «Мы подписали с ним контракт. Он воспринял скандал как негатив»
22.03.2026, 19:27 4
Футбол
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
Реал – Атлетико – 3:2. Есть ли вопросы к Лунину? Видео голов, обзор матча
23.03.2026, 05:58 4
Футбол
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
Мудрика разблокировали. Футболист достиг своей цели
23.03.2026, 11:21 13
Футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
22.03.2026, 16:40 14
Футбол
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
23.03.2026, 21:24 8
Теннис
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 20
Футбол
