Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОВОРОЗНЮК: «Эмоции дойдут до такой степени, что Усик его при*****ет»
Украина. Премьер лига
28 марта 2026, 23:19
101
0

ПОВОРОЗНЮК: «Эмоции дойдут до такой степени, что Усик его при*****ет»

Президент «Ингульца» поддержал житомирское «Полесье»

28 марта 2026, 23:19 |
101
0
ПОВОРОЗНЮК: «Эмоции дойдут до такой степени, что Усик его при*****ет»
Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк поддержал требования житомирского «Полесья» относительно изменений в судейской системе УПЛ:

«Где справедливость? Я прошу всю футбольную общественность отреагировать на все это. И действительно поступить так, как предлагает Буткевич, футбольный клуб «Полесье».

Потому что, поверьте, скоро все эти эмоции выйдут на такую позицию, когда они еще раз б***ь так «прибьют» «Полесье», и Усик выйдет и представит, что он б***ь в ринге и при*****ет его того арбитра, б***ь, что у него челюсти поскачут, б***ь, на сковороду. Вот тогда будет результат. Вы этого хотите?»

судейство чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Александр Поворознюк Ингулец судьи (арбитры) Александр Усик
Дмитрий Вус Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем