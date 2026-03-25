Чемпионат Европы25 марта 2026, 17:15 | Обновлено 25 марта 2026, 17:26
293
1
Защитник сборной Украины: «Хотел бы переиграть только один матч»
Сваток не хочет вспоминать игру с Румынией на Евро
Защитник сборной Украины Александр Сваток за время карьеры в национальной команде хотел бы получить возможность переиграть только встречу с Румынией на Евро-2024.
В первом матче группового этапа украинцы неожиданно уступили 0:3.
«Какой матч хотел бы переиграть в сборной? Один точно хочу: первый на Евро-2024 против Румынии».
«Перед Швецией могу пообещать, что мы отдадим все силы и сделаем все для позитивного результата», – сказал Сваток.
Матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026 против Швеции состоится 26 марта.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
При тому, що він у тому матчі не грав, і запитань до його тут 0.
