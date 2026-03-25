Защитник сборной Украины: «Хотел бы переиграть только один матч»

Защитник сборной Украины Александр Сваток за время карьеры в национальной команде хотел бы получить возможность переиграть только встречу с Румынией на Евро-2024.

В первом матче группового этапа украинцы неожиданно уступили 0:3.

«Какой матч хотел бы переиграть в сборной? Один точно хочу: первый на Евро-2024 против Румынии».

«Перед Швецией могу пообещать, что мы отдадим все силы и сделаем все для позитивного результата», – сказал Сваток.

Матч полуфинала плей-офф ЧМ-2026 против Швеции состоится 26 марта.