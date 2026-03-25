  4. Есть четкий план. Ливерпуль принял решение по Арне Слоту
25 марта 2026, 17:20
Есть четкий план. Ливерпуль принял решение по Арне Слоту

Клуб не хочет увольнять главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Слот

Английский «Ливерпуль» не планирует увольнять голландского главного тренера Арне Слота летом, сообщает авторитетное издание The Independent.

По информации источника, руководство клуба считает, что за неудачным сезоном стоит несколько объективных причин.

Главной проблемой считаются травмы, а также гибель Диогу Жоти, которая сильно сказалась на команде.

На данный момент «Ливерпуль» занимает 5-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги 2025/26, набрав 49 очков в 31 матче чемпионата Англии.

Ранее Мохамед Салах официально объявил, что покинет «Ливерпуль»

Дмитрий Вус Источник: The Independent
