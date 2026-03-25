Перед игрой с ЛНЗ Кривбасс проведет спарринг с Александрией

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кривбасса» во время перерыва в УПЛ проведут 28 марта товарищеский матч с «Александрией», которую вновь возглавил Владимир Шаран.

Этим матчем криворожцы начнут подготовку к центральному матчу 22-го тура чемпионата, в котором 5 апреля они примут ЛНЗ.

«Кривбасу» не сможет помочь в матче с александрийцами Матвей Боднар, которого вызвали в юниорскую сборную Украины.

На данный момент подопечные Патрика ван Леувена занимают 5-е место в УПЛ, набрав 34 очка.

