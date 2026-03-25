Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перед игрой с ЛНЗ Кривбасс проведет спарринг с Александрией
Украина. Премьер лига
25 марта 2026, 14:57 |
100
0

Перед игрой с ЛНЗ Кривбасс проведет спарринг с Александрией

Криворожцы готовятся дать бой лидеру УПЛ

25 марта 2026, 14:57 |
100
0
Перед игрой с ЛНЗ Кривбасс проведет спарринг с Александрией
ФК Кривбасс

Как стало известно Sport.ua, футболисты «Кривбасса» во время перерыва в УПЛ проведут 28 марта товарищеский матч с «Александрией», которую вновь возглавил Владимир Шаран.

Этим матчем криворожцы начнут подготовку к центральному матчу 22-го тура чемпионата, в котором 5 апреля они примут ЛНЗ.

«Кривбасу» не сможет помочь в матче с александрийцами Матвей Боднар, которого вызвали в юниорскую сборную Украины.

На данный момент подопечные Патрика ван Леувена занимают 5-е место в УПЛ, набрав 34 очка.

Ранее вратарь «Кривбасса» прокомментировал победу в матче с «Эпицентром».

Кривбасс Кривой Рог Александрия ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу контрольные матчи УПЛ инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем