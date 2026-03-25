Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной считает, что Пономаренко может выйти в старте со Швецией
Чемпионат мира
25 марта 2026, 14:22
Экс-игрок сборной считает, что Пономаренко может выйти в старте со Швецией

В битве за путевку на ЧМ начинается самое интересное, считает Адриан Пуканыч

25 марта 2026, 14:22 |
Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от полуфинала отбора на мировой футбольный форум между подопечными Сергея Реброва и шведами, который пройдет 26 марта в испанской Валенсии.

«Это, прежде всего, будет тренерская дуэль. Обе сборные не остались без кадровых потерь и поэтому очень многое будет зависеть от того, сделают ли наставники правильный выбор, найдут ли равноценные замены.

Конечно, постараются они удивить и домашними заготовками. В частности, наш Сергей Ребров может с первых минут бросить в бой дебютанта Матвея Пономаренко. Соперник еще не очень хорошо изучил его, и можно этим воспользоваться.

К тому же, в отличии от Владислава Ваната и Романа Яремчука, динамовец в этом году много забивает. Пономаренко – физически крепкий и уверен, что сможет навязать борьбу габаритным защитникам скандинавов.

Думаю, что не обойдется без разведки боем и участники поединка сначала не будут действовать с открытым забралом. Однако ситуация может резко измениться после того, как счет будет открыт.

Надеюсь, что это удастся сделать украинцам и тогда им будет проще пользоваться своим «козырем» – стремительными контратаками, когда шведы большими силами побегут отыгрываться.

Пока что, оцениваю шансы соперников, как равные».

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Сергей Ребров Матвей Пономаренко Адриан Пуканыч инсайд
Андрей Писаренко
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
вважаю, що в старті збірної мають вийти всі гравці динамо, які грали в Олександрії
Ответить
0
Популярные новости
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем