Экс-игрок сборной считает, что Пономаренко может выйти в старте со Швецией

Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от полуфинала отбора на мировой футбольный форум между подопечными Сергея Реброва и шведами, который пройдет 26 марта в испанской Валенсии.

«Это, прежде всего, будет тренерская дуэль. Обе сборные не остались без кадровых потерь и поэтому очень многое будет зависеть от того, сделают ли наставники правильный выбор, найдут ли равноценные замены.

Конечно, постараются они удивить и домашними заготовками. В частности, наш Сергей Ребров может с первых минут бросить в бой дебютанта Матвея Пономаренко. Соперник еще не очень хорошо изучил его, и можно этим воспользоваться.

К тому же, в отличии от Владислава Ваната и Романа Яремчука, динамовец в этом году много забивает. Пономаренко – физически крепкий и уверен, что сможет навязать борьбу габаритным защитникам скандинавов.

Думаю, что не обойдется без разведки боем и участники поединка сначала не будут действовать с открытым забралом. Однако ситуация может резко измениться после того, как счет будет открыт.

Надеюсь, что это удастся сделать украинцам и тогда им будет проще пользоваться своим «козырем» – стремительными контратаками, когда шведы большими силами побегут отыгрываться.

Пока что, оцениваю шансы соперников, как равные».