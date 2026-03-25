Экс-игрок сборной считает, что Пономаренко может выйти в старте со Швецией
В битве за путевку на ЧМ начинается самое интересное, считает Адриан Пуканыч
Бывший игрок национальной сборной Украины Адриан Пуканыч эксклюзивно для Sport.ua поделился своими ожиданиями от полуфинала отбора на мировой футбольный форум между подопечными Сергея Реброва и шведами, который пройдет 26 марта в испанской Валенсии.
«Это, прежде всего, будет тренерская дуэль. Обе сборные не остались без кадровых потерь и поэтому очень многое будет зависеть от того, сделают ли наставники правильный выбор, найдут ли равноценные замены.
Конечно, постараются они удивить и домашними заготовками. В частности, наш Сергей Ребров может с первых минут бросить в бой дебютанта Матвея Пономаренко. Соперник еще не очень хорошо изучил его, и можно этим воспользоваться.
К тому же, в отличии от Владислава Ваната и Романа Яремчука, динамовец в этом году много забивает. Пономаренко – физически крепкий и уверен, что сможет навязать борьбу габаритным защитникам скандинавов.
Думаю, что не обойдется без разведки боем и участники поединка сначала не будут действовать с открытым забралом. Однако ситуация может резко измениться после того, как счет будет открыт.
Надеюсь, что это удастся сделать украинцам и тогда им будет проще пользоваться своим «козырем» – стремительными контратаками, когда шведы большими силами побегут отыгрываться.
Пока что, оцениваю шансы соперников, как равные».
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб надеется выгодного продать Крушинского
Сине-желтая сборная минимально переиграла Северную Ирландию