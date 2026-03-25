Костюк, Пономаренко и Ярмоленко претендуют на звание лучших в Премьер-лиге
По итогам голосования будут определены лучшие футболист и тренер в чемпионате Украины
Украинская Премьер-лига проведет традиционное голосование для определения лучших игрока и тренера месяца в чемпионате.
Список главных претендентов на звание лучших игрока и тренера февраля-марта был сформирован благодаря комментаторам и экспертам УПЛ.ТБ, а также представителям СМИ, которые каждый тур выбирали лучшего тренера, лучшего игрока и символическую сборную.
В список претендентов на звание лучшего тренера Премьер-лиги в феврале-марте вошел наставник киевского «Динамо» Игорь Костюк, под руководством которого «бело-синие» выиграли каждый из пяти матчей в чемпионате за этот период.
Претенденты на звание лучшего тренера февраля-марта:
- Игорь Костюк («Динамо»)
- Виталий Пономарев (ЛНЗ)
- Руслан Ротань («Полесье»)
- Арда Туран («Шахтер»)
В список номинантов на звание лучшего игрока Премьер-лиги в феврале-марте попали два представителя «Динамо» – нападающий Матвей Пономаренко и вингер Андрей Ярмоленко.
Пономаренко отметился голами в каждом из матчей Премьер-лиги за этот период и единолично возглавил список бомбардиров национального первенства.
В то же время Ярмоленко забил три гола в трех сыгранных матчах и вышел на третье место в историческом рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов Украины.
Претенденты на звание лучшего игрока февраля-марта:
- Матвей Пономаренко («Динамо»)
- Андрей Ярмоленко («Динамо)
- Неманья Анджушич («Заря»)
- Бруниньо («Карпаты»)
- Алексей Гуцуляк («Полесье»)
- Линдон Эмерллаху («Полесье»)
- Владислав Супряга («Эпицентр»)
- Лассина Траоре («Шахтер»)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
