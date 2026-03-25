  4. Костюк, Пономаренко и Ярмоленко претендуют на звание лучших в Премьер-лиге
Украина. Премьер лига
Костюк, Пономаренко и Ярмоленко претендуют на звание лучших в Премьер-лиге

По итогам голосования будут определены лучшие футболист и тренер в чемпионате Украины

25 марта 2026, 14:51 |
246
0
Костюк, Пономаренко и Ярмоленко претендуют на звание лучших в Премьер-лиге
ФК Динамо Киев

Украинская Премьер-лига проведет традиционное голосование для определения лучших игрока и тренера месяца в чемпионате.

Список главных претендентов на звание лучших игрока и тренера февраля-марта был сформирован благодаря комментаторам и экспертам УПЛ.ТБ, а также представителям СМИ, которые каждый тур выбирали лучшего тренера, лучшего игрока и символическую сборную.

В список претендентов на звание лучшего тренера Премьер-лиги в феврале-марте вошел наставник киевского «Динамо» Игорь Костюк, под руководством которого «бело-синие» выиграли каждый из пяти матчей в чемпионате за этот период.

Претенденты на звание лучшего тренера февраля-марта:

  • Игорь Костюк («Динамо»)
  • Виталий Пономарев (ЛНЗ)
  • Руслан Ротань («Полесье»)
  • Арда Туран («Шахтер»)

В список номинантов на звание лучшего игрока Премьер-лиги в феврале-марте попали два представителя «Динамо» – нападающий Матвей Пономаренко и вингер Андрей Ярмоленко.

Пономаренко отметился голами в каждом из матчей Премьер-лиги за этот период и единолично возглавил список бомбардиров национального первенства.

В то же время Ярмоленко забил три гола в трех сыгранных матчах и вышел на третье место в историческом рейтинге лучших бомбардиров чемпионатов Украины.

Претенденты на звание лучшего игрока февраля-марта:

  • Матвей Пономаренко («Динамо»)
  • Андрей Ярмоленко («Динамо)
  • Неманья Анджушич («Заря»)
  • Бруниньо («Карпаты»)
  • Алексей Гуцуляк («Полесье»)
  • Линдон Эмерллаху («Полесье»)
  • Владислав Супряга («Эпицентр»)
  • Лассина Траоре («Шахтер»)
