Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Культовый украинский голкипер сравнил Лунина и Трубина: «Чем он хуже?»
Чемпионат мира
25 марта 2026, 15:22 | Обновлено 25 марта 2026, 15:44
458
2

Сергей Краковский прокомментировал конкуренцию среди вратарей сборной Украины

458
2 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Культовый голкипер «Днепра» Сергей Краковский, который в течение карьеры тренировал вратарей в киевском «Динамо» и национальной сборной Украины, прокомментировал конкуренцию в составе «сине-желтых» между Андреем Луниным и Анатолием Трубиным:

– Можно ли сказать, что перед решающими матчами на вратарской позиции у нас полный порядок?

– Абсолютно. Любой из вратарей, вызванных в сборную, может выйти на поле и сыграть на хорошем уровне.

– Согласитесь ли, что Анатолий Трубин сейчас – сильнейший украинский вратарь?

– Я бы сказал, что Анатолий Трубин – один из лучших наших вратарей, это точно. Чем Андрей Лунин хуже – я не знаю. У нас еще есть Дмитрий Ризнык, очень неплохой голкипер.

Конечно, кто-то иногда совершает ошибки, но это вполне естественно – все вратари время от времени ошибаются. Я не знаю таких голкиперов, которые никогда бы этого не делали.

Определять, кто более стабилен и готов к конкретной игре, должен главный тренер, – рассказал Краковский.

По теме:
Легенда Шахтера выступил с заявлением по поводу Ярмоленко и Реброва
Мирон Маркевич дал прогноз на матч Украина – Швеция
Экс-игрок сборной считает, что Пономаренко может выйти в старте со Швецией
сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция Анатолий Трубин Андрей Лунин Дмитрий Ризнык Сергей Краковский ЧМ-2026 по футболу
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Футбол | 25 марта 2026, 09:15 10
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб

Артем посетил свою бывшую команду – «Жирону»

Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 25 марта 2026, 08:51 4
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Где смотреть онлайн матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция

Встреча состоится 26 марта в 21:45

Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Футбол | 25.03.2026, 13:07
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Украина U-19 стартовала с победы в элит-раунде квалификации Евро-2026 U-19
Шахтер выступил с заявлением после требований Полесья к УАФ по Шурману
Футбол | 25.03.2026, 07:03
Шахтер выступил с заявлением после требований Полесья к УАФ по Шурману
Шахтер выступил с заявлением после требований Полесья к УАФ по Шурману
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Бокс | 24.03.2026, 19:03
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Khafre
нічим не гірший, але обидва набагато слабші за нещерета, який зараз набрав фантастичну форму. і останній матч проти Олександрії це підтверджує
Ответить
+1
Виктор Алтухов
Треба розуміти футбол, щоб порівнювати трьох воротарів. На першому місці Різник, бо це не тільки майстерність, але й великий талант. Далі Лунін, у нього таланта менше, ніж у Різника, але, на жаль, мало практики. А Трубін непоганий воротар, але він має таланта набагато менше за перших двох, просто так склалися обставини, що примітивний тренер збірної ставить його.
Ответить
0
Популярные новости
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
24.03.2026, 04:34 3
Теннис
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
24.03.2026, 11:48 1
Футбол
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 19
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
Футбол
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем