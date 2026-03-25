Культовый украинский голкипер сравнил Лунина и Трубина: «Чем он хуже?»

Культовый голкипер «Днепра» Сергей Краковский, который в течение карьеры тренировал вратарей в киевском «Динамо» и национальной сборной Украины, прокомментировал конкуренцию в составе «сине-желтых» между Андреем Луниным и Анатолием Трубиным:

– Можно ли сказать, что перед решающими матчами на вратарской позиции у нас полный порядок?

– Абсолютно. Любой из вратарей, вызванных в сборную, может выйти на поле и сыграть на хорошем уровне.

– Согласитесь ли, что Анатолий Трубин сейчас – сильнейший украинский вратарь?

– Я бы сказал, что Анатолий Трубин – один из лучших наших вратарей, это точно. Чем Андрей Лунин хуже – я не знаю. У нас еще есть Дмитрий Ризнык, очень неплохой голкипер.

Конечно, кто-то иногда совершает ошибки, но это вполне естественно – все вратари время от времени ошибаются. Я не знаю таких голкиперов, которые никогда бы этого не делали.

Определять, кто более стабилен и готов к конкретной игре, должен главный тренер, – рассказал Краковский.