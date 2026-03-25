  4. Лассина ТРАОРЕ: «Соперники Шахтера по чемпионату Украины знают об этом»
25 марта 2026, 13:27
Лассина ТРАОРЕ: «Соперники Шахтера по чемпионату Украины знают об этом»

Лассина Траоре – о выступлениях донецкого клуба в Европе и российско-украинской войне

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре поделился мнением о выступлениях горняков в еврокубках, а также рассказал о вызовах и проблемах, с которыми регулярно сталкивается украинская команда:

– Осознают ли ваши соперники, насколько сложны для вас матчи европейских турниров?

– Думаю, что нет. Однако наши соперники по чемпионату Украины – да. Они знают, как тяжело путешествовать. В Европе мы почти всюду выступаем как гостевая команда.

«Шахтер» не играл дома почти 12 лет! Не только со времени российского вторжения в 2022 году клуб выступает за пределами Донецка, но с 2014-го, когда начался конфликт на Донбассе.

Так что даже в чемпионате мы играем каждый матч на выезде. Либо во Львове, либо в Киеве. У нас нет своих болельщиков и своего стадиона, но мы привыкли и пытаемся компенсировать это талантом.

– Вы – последний украинский клуб, который до сих пор остается в борьбе за еврокубки. Чувствуете ли вы ответственность?

– Безусловно. Почти каждый год «Шахтер» является последним украинским клубом в кубках. Мы зарабатываем для Украины много очков в рейтинге УЕФА. Цель всегда одна – заработать очки, чтобы коэффициент вырос и победитель чемпионата мог напрямую квалифицироваться в Лигу чемпионов.

– Так что вы осознаете и общественную роль, когда защищаете цвета «Шахтера» в еврокубках?

– Именно так. Наша роль – представлять Украину, ее силу, борьбу, которую ведет эта страна. И в то же время посылать сообщения, в которых отмечено, что, несмотря на войну, Украина справится и будет бороться дальше, – подытожил Траоре.

