К матчу с Колосом Металлист 1925 будет готовиться без лидеров

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Металлиста 1925» во время перерыва в чемпионате УПЛ, вызванного матчами сборных, будут отсутствовать 5 ведущих футболистов: игроки национальной сборной Украины Иван Калюжный и Косово Батон Забергджа, защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский и Эрмир Рашица из албанской молодежки, а полузащитник Вячеслав Чурко в календарном матче с «Шахтером» сломал ребро и вернется в строй в конце апреля.

Во время подготовки к противостоянию с «Колосом» в 22 туре слобожанцы проведут 28 марта спарринг с «Оболонью».

Сейчас подопечные Младена Бартуловича занимают в чемпионате шестое место, набрав 34 очка, и сыграют в Ковалевке 4 апреля.

Ранее «Металлист 1925» поддержал инициативу «Полесья» относительно судейства.