  4. К матчу с Колосом Металлист 1925 будет готовиться без лидеров
25 марта 2026, 11:33 | Обновлено 25 марта 2026, 11:40
К матчу с Колосом Металлист 1925 будет готовиться без лидеров

Следующий матч — встреча с «Оболонью»

Как стало известно Sport.ua, в расположении «Металлиста 1925» во время перерыва в чемпионате УПЛ, вызванного матчами сборных, будут отсутствовать 5 ведущих футболистов: игроки национальной сборной Украины Иван Калюжный и Косово Батон Забергджа, защитник молодежной сборной Украины Илья Крупский и Эрмир Рашица из албанской молодежки, а полузащитник Вячеслав Чурко в календарном матче с «Шахтером» сломал ребро и вернется в строй в конце апреля.

Во время подготовки к противостоянию с «Колосом» в 22 туре слобожанцы проведут 28 марта спарринг с «Оболонью».

Сейчас подопечные Младена Бартуловича занимают в чемпионате шестое место, набрав 34 очка, и сыграют в Ковалевке 4 апреля.

Ранее «Металлист 1925» поддержал инициативу «Полесья» относительно судейства.

По теме:
Когда играют Шахтер и Динамо? Известны даты и время матчей 23-го тура
Металлист 1925 летом может попрощаться с девятью футболистами
Александр КУЧЕР: «Не ожидал такого от этого клуба УПЛ»
Андрей Писаренко Sport.ua
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Футбол | 24 марта 2026, 11:48 1
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны

Украинский клуб намерен продлить контракт с Марлоном Сантосом

Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Футбол | 25 марта 2026, 09:15 6
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб

Артем посетил свою бывшую команду – «Жирону»

Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Футбол | 25.03.2026, 08:43
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
Арбитр матча Полесье – Динамо прошел полиграф. Обнародованы результаты
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
Футбол | 25.03.2026, 10:20
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
УАФ сообщила, почему Ребров не вызвал Лунина в сборную Украины
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Футбол | 25.03.2026, 03:45
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Популярные новости
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка большого турнира WTA 1000 в Майами
25.03.2026, 00:16
Теннис
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
Бокс
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 23
Футбол
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
24.03.2026, 08:07 17
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
Футбол
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
24.03.2026, 19:03 2
Бокс
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
24.03.2026, 06:06 5
Теннис
