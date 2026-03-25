  4. Александр КУЧЕР: «Не ожидал такого от этого клуба УПЛ»
25 марта 2026, 11:36 | Обновлено 25 марта 2026, 12:08
Александр КУЧЕР: «Не ожидал такого от этого клуба УПЛ»

Александр похвалил черкасский ЛНЗ

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Кучер

Бывший защитник донецкого Шахтера Александр Кучер расхвалил футболистов черкасского ЛНЗ в эксклюзивном интервью Sport.ua, заговорив о борьбе за титул УПЛ.

– Александр, практически на двухнедельную паузу команды УПЛ пошли при лидерстве ЛНЗ. Вы ожидали, что черкасская команда, на которую немногие ставили перед чемпионатом, будет держать такой темп?

– Нет. Но команда за счет своей игры и характера одерживает важные победы. Как будет дальше, посмотрим, поскольку впереди еще почти треть дистанции. Но опять же, количество очков, которое имеет в своем активе ЛНЗ, наверное, многих удивляет.

– Команда Виталия Пономарева до конца чемпионата не даст расслабиться «Шахтеру»?

– Это нужно смотреть от игры к игре. Не имея опыта такой борьбы, команде из Черкасс будет сложно, но в футболе все может измениться через минуту. То, что физически ЛНЗ готов хорошо, это видно по их движению, поэтому команда будет пытаться делать все, чтобы как можно дольше держаться среди лидеров, – сказал Кучер.

Олег Вахоцкий
Решение принято. Довбик отправился в известный испанский клуб
