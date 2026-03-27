  4. Тренер, который хочет возглавить сборную Украины, совершил доброе дело
27 марта 2026, 07:46
Тренер, который хочет возглавить сборную Украины, совершил доброе дело

Яремчук – о Фонсеке

УАФ. Роман Яремчук

Нападающий Роман Яремчук сообщил, что наставник «Лиона» Паулу Фонсека открыто поддерживает Украину и демонстрирует свою позицию не только на словах, но и реальными действиями.

«Конечно, Паулу – очень ярый фанат Украины. Он поддерживает не только на словах, но и на деле. Я знаю, что он приглашал украинских детей на тренировочную базу «Лиона», поэтому у него действительно самые теплые чувства к Украине», – сказал Яремчук.

Ранее тренер «Лиона» Паулу Фонсека, известный в Украине по работе с «Шахтером», высказался на тему войны, а также назвал своей мечтой возвращение в нашу страну для работы с национальной сборной.

Роман Яремчук Паулу Фонсека Лион сборная Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Славик Круссер
Было бы супер
