Стало известно, когда состоится матч УПЛ между ЛНЗ и Шахтером

Стала известна дата проведения поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги между черкасским ЛНЗ и донецким «Шахтером». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, матч между командами Виталия Пономарева и Арды Турана состоится 13 апреля в 13:00 по киевскому времени. Время проведения поединка было выбрано специально для того, чтобы избежать потенциальных переигровок.

Уже 16 апреля «горняки» сыграют ответный четвертьфинал Лиги конференций с «АЗ».

«Шахтер» набрал 47 очков и идет вторым в таблице чемпионата Украины, имея матч в запасе. ЛНЗ с 47 пунктами расположился на первой позиции.

