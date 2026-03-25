Сумасшедшее предложение: Челси может провернуть супертрансфер
Энцо Фернандес может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде»
Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, представитель чемпионата Саудовской Аравии предложил 200 миллионов евро за 25-летнего футболиста. В Лондоне окончательного ответа еще не дали.
Ранее свое предложение по Энцо делал «Реал» (120 миллионов евро), в ответ испанский гранд услышал отказ.
В текущем сезоне на счету Энцо Фернандеса 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет подписать украинского игрока.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
100 и больше это цена за уникальных игроков. А он неплохой живчик бокс-ту-бокс.