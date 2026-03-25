  4. Сумасшедшее предложение: Челси может провернуть супертрансфер
25 марта 2026, 09:25
Сумасшедшее предложение: Челси может провернуть супертрансфер

Энцо Фернандес может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Аргентинский полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес может продолжить карьеру в «Аль-Иттихаде». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, представитель чемпионата Саудовской Аравии предложил 200 миллионов евро за 25-летнего футболиста. В Лондоне окончательного ответа еще не дали.

Ранее свое предложение по Энцо делал «Реал» (120 миллионов евро), в ответ испанский гранд услышал отказ.

В текущем сезоне на счету Энцо Фернандеса 48 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» хочет подписать украинского игрока.

По теме:
Ливерпуль определился с тремя вариантами на замену Салаху
Источник: В Реале планы приема пищевых добавок составляли через ChatGPT
Лидер Реала выходил на поле, игнорируя серьезные проблемы со здоровьем
Аль-Иттихад Джидда Энцо Фернандес трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Челси ПСЖ Реал Мадрид трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Футбол | 24 марта 2026, 08:07 16
Решение принято. Лунин определился со своим будущим
Решение принято. Лунин определился со своим будущим

Футболист готов покинуть клуб

Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Футбол | 24 марта 2026, 11:48 1
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны
Шахтер решил подписать контракт с экс-игроком Барселоны

Украинский клуб намерен продлить контракт с Марлоном Сантосом

Игрок Барселоны рассказал о дебютном вызове в сборную Испании
Футбол | 25.03.2026, 05:55
Игрок Барселоны рассказал о дебютном вызове в сборную Испании
Игрок Барселоны рассказал о дебютном вызове в сборную Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Футбол | 24.03.2026, 21:02
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб
Футбол | 25.03.2026, 07:37
Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб
Пономаренко может пойти по стопам Ярмоленко. Его хочет большой клуб
Перець
Продайте його, більше навряд чи хтось  запропонує
Gargantua
не стоит он ни 120, ни тем более 200.
100 и больше это цена за уникальных игроков. А он неплохой живчик бокс-ту-бокс.
Популярные новости
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
24.03.2026, 04:34 3
Теннис
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
В сборную Украины прибыл самый дорогой футболист и всех поразил
23.03.2026, 08:51 18
Футбол
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 1
Бокс
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
Футбол
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
24.03.2026, 09:45 15
Футбол
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 24
Футбол
