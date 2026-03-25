Дьекереш против Трубина. Сколько голов он забил в ворота украинца?

Уже 26 марта состоится полуфинальный матч плей-офф чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Украины сыграет против сборной Швеции.

Интересным моментом этого противостояния может стать дуэль нападающего шведской команды Виктора Дьекереша и украинского вратаря Анатолия Трубина.

Эти игроки уже встречались между собой 7 раз в противостояниях лиссабонских «Спортинга» и «Бенфики».

В этих 7 матчах Дьекереш забил 3 гола в ворота Трубина, а также отдал 3 результативные передачи.

Матчи Виктора Дьекереша против Анатолия Трубина во всех турнирах (7)