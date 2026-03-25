  4. Дьекереш против Трубина. Сколько голов он забил в ворота украинца?
25 марта 2026, 07:31 | Обновлено 25 марта 2026, 08:18
Вспомним все матчи, в которых шведский нападающий играл против украинского вратаря

Getty Images/Global Images Ukraine.

Уже 26 марта состоится полуфинальный матч плей-офф чемпионата мира 2026 года, в котором сборная Украины сыграет против сборной Швеции.

Интересным моментом этого противостояния может стать дуэль нападающего шведской команды Виктора Дьекереша и украинского вратаря Анатолия Трубина.

Эти игроки уже встречались между собой 7 раз в противостояниях лиссабонских «Спортинга» и «Бенфики».

В этих 7 матчах Дьекереш забил 3 гола в ворота Трубина, а также отдал 3 результативные передачи.

Матчи Виктора Дьекереша против Анатолия Трубина во всех турнирах (7)

  • 10.05.2025: чемпионат Португалии, Спортинг – Бенфика – 1:1 (ассист)
  • 11.01.2025: Кубок португальской лиги, Бенфика – Спортинг – 1:1 (7:6 – по пенальти) (гол и реализованный пенальти в серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов)
  • 29.12.2024: чемпионат Португалии, Спортинг – Бенфика – 1:0 (ассист)
  • 06.04.2024: чемпионат Португалии, Спортинг – Бенфика – 2:1
  • 02.04.2024: Кубок Португалии, Бенфика – Спортинг – 2:2 (ассист)
  • 29.02.2024: Кубок Португалии, Спортинг – Бенфика – 2:1 (гол)
  • 12.11.2023: чемпионат Португалии, Бенфика – Спортинг – 2:1 (гол)
Забарный против Дьекереша. Самые дорогие игроки сборных Украины и Швеции
Пресс-конференция Реброва в Валенсии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мнение: «Сборная Украины никого не боится. За командой Реброва вся страна»
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Решение принято. Реал хочет подписать знаменитого украинского игрока
Футбол | 25 марта 2026, 07:02 7
Решение принято. Реал хочет подписать знаменитого украинского игрока
Решение принято. Реал хочет подписать знаменитого украинского игрока

Степанов летом может переехать в Мадрид

В США выразили разочарование поступком Усика
Бокс | 24 марта 2026, 08:23 1
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика

Рафаэль – о решении Александра сразиться с Верховеном

УЕФА подтвердил, что в Лигу чемпионов может попасть семь команд из Англии
Футбол | 24.03.2026, 09:01
УЕФА подтвердил, что в Лигу чемпионов может попасть семь команд из Англии
УЕФА подтвердил, что в Лигу чемпионов может попасть семь команд из Англии
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Футбол | 24.03.2026, 09:45
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
Стало известно, кто покажет матч плей-офф отбора ЧМ-2026 Украина – Швеция
«Это тяжелое положение». Тренер «Жироны» Мичел высказался о Цыганкове
Футбол | 25.03.2026, 07:22
«Это тяжелое положение». Тренер «Жироны» Мичел высказался о Цыганкове
«Это тяжелое положение». Тренер «Жироны» Мичел высказался о Цыганкове
Популярные новости
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
Решение принято. АЗ попросил УЕФА перенести матч ЛК с Шахтером
23.03.2026, 19:49 23
Футбол
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
24.03.2026, 04:34 3
Теннис
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 24
Футбол
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 17
Футбол
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
УАФ выступила с публичным заявлением об Андрее Лунине
24.03.2026, 07:02 11
Футбол
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
24.03.2026, 06:06 5
Теннис
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
