В УАФ отреагировали на террористические обстрелы Украины

Украинская футбольная ассоциация отреагировала на террористическую атаку беспилотников на Украину со стороны России:

«Россия массированно атаковала украинские города: около 1000 дронов и ракет летели по гражданской инфраструктуре в течение суток. Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая, Житомирская, Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская области.

Пострадали дети и взрослые, исторические здания, роддома, жилые дома. УАФ выражает соболезнования всем погибшим в результате действий страны-террористки и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Ранее сообщалось, что от атаки пострадал стадион житомирского Полесья.