Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
24 марта 2026, 23:34 |
В УАФ отреагировали на террористические обстрелы Украины

Было запущено около 100 дронов

УАФ

Украинская футбольная ассоциация отреагировала на террористическую атаку беспилотников на Украину со стороны России:

«Россия массированно атаковала украинские города: около 1000 дронов и ракет летели по гражданской инфраструктуре в течение суток. Полтавская, Киевская, Николаевская, Винницкая, Житомирская, Хмельницкая, Львовская, Ивано-Франковская области.

Пострадали дети и взрослые, исторические здания, роддома, жилые дома. УАФ выражает соболезнования всем погибшим в результате действий страны-террористки и желает скорейшего выздоровления всем пострадавшим».

Ранее сообщалось, что от атаки пострадал стадион житомирского Полесья.

Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
ЗРП 1039
Потужно ! 
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Мозес ИТАУМА: «Я готов поставить деньги на то, что он выиграет этот бой»
24.03.2026, 03:02
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 4
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
23.03.2026, 18:13 16
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
УСИК о приезде Джошуа: «Побывали на Майдане, помолились. Он впечатлен»
23.03.2026, 04:59 2
Баранка для Андреевой. Определена первая пара 1/4 финала тысячника в Майами
23.03.2026, 21:24 8
Свитолина может подняться в рейтинге WTA после Майами. Что для этого нужно?
24.03.2026, 06:06 5
