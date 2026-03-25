Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легендарный бразилец пожурил Неймара: «Он не на 100% раскрыт»
Бразилия
25 марта 2026, 00:51
44
0

Легендарный бразилец пожурил Неймара: «Он не на 100% раскрыт»

Зико призвал форварда «Сантоса» наконец-то проявить себя на поле

25 марта 2026, 00:51 |
44
0
Легендарный бразилец пожурил Неймара: «Он не на 100% раскрыт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Зико

Легендарный бразилец Зико считает закономерным отсутствие форварда «Сантоса» Неймара в заявке сборной Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.

«Немногие игроки обладают таким мастерством, как он. И я всегда говорю, что в нем должна преобладать профессия, футбольный талант, если он все еще хочет стать чемпионом мира. Бог вложил в него много хорошего. То, что вы видите в его игре, – это проявление необыкновенного гения. Я очень болею за него, он мне очень нравится.

Неймар очень хорош с мячом. Ему нужно улучшить свою физическую форму. Для тренерского штаба, для меня, он не на 100% раскрыт. Поэтому ему нужно работать, чтобы быть на 100%. Это мое мнение и мнение всего персонала, который наблюдает за его играми и будет наблюдать за ним в ближайшие месяцы», – заявил Зико в интервью Basticast.

34-летний Неймар никак не может набрать форму и пропустил 12 из 17 матчей текущего сезона в Бразилии. В последней встрече с «Крузейро» (0:0) он вовсе остался вне заявки, и пока его партнеры рубились на поле, Неймар спокойно играл в покер. Чемпионат мира 2026 года стартует в июне, и у звездного нападающего не так много времени, чтобы все же попасть в сборную.

Зико, бронзовый призер чемпионата мира 1978 года, считается одним из выдающихся футболистов в истории, известен своим дриблингом и выполнением стандартных положений.

Зико Неймар Сантос сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: CNN Brasil
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем