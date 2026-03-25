Легендарный бразилец пожурил Неймара: «Он не на 100% раскрыт»

Легендарный бразилец Зико считает закономерным отсутствие форварда «Сантоса» Неймара в заявке сборной Бразилии на ближайшие товарищеские матчи.

«Немногие игроки обладают таким мастерством, как он. И я всегда говорю, что в нем должна преобладать профессия, футбольный талант, если он все еще хочет стать чемпионом мира. Бог вложил в него много хорошего. То, что вы видите в его игре, – это проявление необыкновенного гения. Я очень болею за него, он мне очень нравится.

Неймар очень хорош с мячом. Ему нужно улучшить свою физическую форму. Для тренерского штаба, для меня, он не на 100% раскрыт. Поэтому ему нужно работать, чтобы быть на 100%. Это мое мнение и мнение всего персонала, который наблюдает за его играми и будет наблюдать за ним в ближайшие месяцы», – заявил Зико в интервью Basticast.

34-летний Неймар никак не может набрать форму и пропустил 12 из 17 матчей текущего сезона в Бразилии. В последней встрече с «Крузейро» (0:0) он вовсе остался вне заявки, и пока его партнеры рубились на поле, Неймар спокойно играл в покер. Чемпионат мира 2026 года стартует в июне, и у звездного нападающего не так много времени, чтобы все же попасть в сборную.

Зико, бронзовый призер чемпионата мира 1978 года, считается одним из выдающихся футболистов в истории, известен своим дриблингом и выполнением стандартных положений.