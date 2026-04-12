Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего

Владелец амбициозного клуба Первой лиги «Чернигов» Юрий Синица рассказал, какую должность может занять Андрей Ярмоленко в клубе.

– Юрий, как вы думаете, какую должность может занять Андрей Ярмоленко в ФК «Чернигов»? Кроме игрока, конечно, и тренера?

– Трудно сказать. Думаю, что он точно займет какую-то должность в «Динамо»: либо спортивный директор, либо что-то другое. У него огромный опыт выступлений за иностранные клубы, за сборную. Думаю, в ближайшее время он найдет себя на более высоком уровне, чем ФК «Чернигов».

Но не думаю, что это помешает ему параллельно выполнять обязанности в качестве, скажем, посла Чернигова. Точно знаю, что он поддерживает эту концепцию, точно знаю, что ему это нравится. Он мог бы занять какую-то внештатную должность уже в ближайшее время.

И мы будем ему очень благодарны, и ему это должно понравиться, потому что это развитие Чернигова, развитие детского спорта. Возможно, он сможет привлечь какие-то ресурсы, какие-то гранты на развитие инфраструктуры. Есть много идей, но посмотрим.

Думаю, одним шутливым постом в соцсетях не обойдется – в будущем точно будут совместные проекты.

По теме:
Как выглядит турнирная таблица УПЛ перед матчем за лидерство ЛНЗ – Шахтер
Герреро был далеко не худшим в составе Динамо против Металлиста 1925
МИХАВКО: «В ворота Динамо забили гол первым ударом по воротам»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
Бокс | 12 апреля 2026, 11:11 1
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»
КРАСЮК: «Бой Фьюри – Махмудов? Если откровенно, он получился забавным»

Александр поделился эмоциями после боя

Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа
Футбол | 12 апреля 2026, 22:19 0
Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа
Названа оценка Малиновского за невероятный гол и победу Дженоа

Руслан ожидаемо получил самый высокий балл

ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Футбол | 12.04.2026, 08:23
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
ОФИЦИАЛЬНО. Александрия выступила с заявлением после матча против Карпат
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Футбол | 12.04.2026, 05:35
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Костюк объяснил поражение Динамо в матче с Металлистом 1925
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Футбол | 12.04.2026, 14:54
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Драма в концовке. Кривбасс вырвал победу у Кудровки
Популярные новости
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Не каждый пропустит такой гол, который пропустил Лунин»
11.04.2026, 13:09 15
Футбол
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
Аль-Шейх анонсировал самый большой бой в мире, которого ждали годами
11.04.2026, 23:10 1
Бокс
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
С овертаймами. Определен победитель Кубка Украины
10.04.2026, 20:17 3
Футзал
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
Жирона может указать Цыганкову на дверь. Названа причина
11.04.2026, 10:05 18
Футбол
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
Дисциплина бьет класс. Металлист 1925 обыграл киевское Динамо
11.04.2026, 17:30 446
Футбол
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
Йожеф Сабо отреагировал на очередное поражение Динамо
11.04.2026, 18:14 10
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он сделает то, что захочет. Нокаутирует его в 7–8 раунде»
11.04.2026, 19:58 1
Бокс
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
Тайсон Фьюри вернулся! Цыганский король победил россиянина Махмудова
12.04.2026, 01:00 44
Бокс
