Ярмоленко получил предложение от известного клуба относительно будущего

Владелец амбициозного клуба Первой лиги «Чернигов» Юрий Синица рассказал, какую должность может занять Андрей Ярмоленко в клубе.

– Юрий, как вы думаете, какую должность может занять Андрей Ярмоленко в ФК «Чернигов»? Кроме игрока, конечно, и тренера?

– Трудно сказать. Думаю, что он точно займет какую-то должность в «Динамо»: либо спортивный директор, либо что-то другое. У него огромный опыт выступлений за иностранные клубы, за сборную. Думаю, в ближайшее время он найдет себя на более высоком уровне, чем ФК «Чернигов».

Но не думаю, что это помешает ему параллельно выполнять обязанности в качестве, скажем, посла Чернигова. Точно знаю, что он поддерживает эту концепцию, точно знаю, что ему это нравится. Он мог бы занять какую-то внештатную должность уже в ближайшее время.

И мы будем ему очень благодарны, и ему это должно понравиться, потому что это развитие Чернигова, развитие детского спорта. Возможно, он сможет привлечь какие-то ресурсы, какие-то гранты на развитие инфраструктуры. Есть много идей, но посмотрим.

Думаю, одним шутливым постом в соцсетях не обойдется – в будущем точно будут совместные проекты.