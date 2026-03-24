Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Это нападающий мирового уровня»
Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от матча со Швецией
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими ожиданиями от матча плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против сборной Швеции:
«Сборная Швеции — очень сильная команда в индивидуальном плане. Да, конечно, у них сейчас выбыло несколько футболистов из-за травм, Исака не будет, но у них есть другой нападающий очень высокого уровня. Команда, я считаю, очень физическая, поэтому в плане стандартных положений мы должны быть очень сконцентрированы и не дать им шансов в этих моментах.
Как команда, они сейчас не показывали те результаты, которых от них ждут, но в этих матчах они могут показать свою лучшую игру. Поэтому нам нужно сыграть нашу лучшую игру, чтобы пройти Швецию, потому что это очень классная команда. Если брать футболистов – они все играют в европейских чемпионатах. Будет очень тяжелая игра».
Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
