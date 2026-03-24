Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Это нападающий мирового уровня»
Чемпионат мира
24 марта 2026, 23:32
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Это нападающий мирового уровня»

Полузащитник сборной Украины поделился ожиданиями от матча со Швецией

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский поделился своими ожиданиями от матча плей-офф отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года против сборной Швеции:

«Сборная Швеции — очень сильная команда в индивидуальном плане. Да, конечно, у них сейчас выбыло несколько футболистов из-за травм, Исака не будет, но у них есть другой нападающий очень высокого уровня. Команда, я считаю, очень физическая, поэтому в плане стандартных положений мы должны быть очень сконцентрированы и не дать им шансов в этих моментах.

Как команда, они сейчас не показывали те результаты, которых от них ждут, но в этих матчах они могут показать свою лучшую игру. Поэтому нам нужно сыграть нашу лучшую игру, чтобы пройти Швецию, потому что это очень классная команда. Если брать футболистов – они все играют в европейских чемпионатах. Будет очень тяжелая игра».

Матч Украина – Швеция состоится 26 марта 2026 года в 21:45 по киевскому времени.

сборная Украины по футболу сборная Швеции по футболу Украина - Швеция ЧМ-2026 по футболу Руслан Малиновский
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем