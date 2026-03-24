$135 000. Холанд купил самую дорогую книгу в истории Норвегии и подарил ее

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд пожертвовал приличную сумму своему муниципалитету, купив для него самую дорогую книгу Норвегии «Королевские саги» Снорре Стурласона 1594 года.

Футболист с отцом купили уникальное издание в декабре прошлого года за 135 тысяч долларов и передали ее библиотеке своего города с условием, что она будет доступна всем.

«Я никогда не любил читать, но хочу, чтобы книга всегда была открыта, чтобы вы могли узнать о моих земляках. Я живу своей мечтой, но, к сожалению, она доступна лишь немногим. Я видел, как книги дают гораздо большему числу людей возможность мечтать и воплощать свои мечты в жизнь», – заявил Холанд.

В «Королевских сагах» описана норвежская история вплоть до конца 12-го века – викинги, принятие христианства, короли и объединение Норвегии.