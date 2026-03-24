24 марта 2026, 12:41 | Обновлено 24 марта 2026, 12:57
Эрлинг Голланд стал инвестором Total Chess World Championship

Легендарный футболист поддержал своего еще более легендарного земляка-шахматиста

24 марта 2026, 12:41 | Обновлено 24 марта 2026, 12:57
119
0
Эрлинг Голланд стал инвестором Total Chess World Championship
X Карлсена. Эрлинг и Магнус - давние знакомые

Один из лучших футболистов современности Эрлинг Холанд инвестировал в шахматы – стал спонсором турнира Total Chess World Championship. Таким образом, Холанд поддержал своего соотечественника Магнуса Карлсена, который планирует принять участие в серии.

«Шахматы – невероятная игра. Они развивают мышление и имеют очевидные параллели с футболом. Следует быстро думать, доверять инстинктам и просчитывать несколько ходов вперед», - говорит Холанд.

Эрлинг стал первым топ-футболистом, инвестировавшим в шахматы: вместе с бизнесменом Мортеном Борге Холанд вложился в компанию Chess Mates, поддерживающую Norway Chess. Сумма инвестиций Холанда не раскрывается.

«Тот факт, что Эрлинг присоединяется к нам как инвестор, много говорит о коммерческом потенциале тура. Холанд имеет огромную аудиторию и действительно умеет создавать яркие спортивные моменты мирового уровня», - комментирует генеральный директор Norway Chess Кьелл Мадланд.

