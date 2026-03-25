Юрий ВИРТ: «Ярмоленко? Это решение Реброва. Там есть какие-то моменты...»

Уже завтра, 26 марта, национальная сборная Украины сыграет против сборной Швеции в полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Известный украинский тренер Юрий Вирт, эксклюзивно для Sport.ua, поделился ожиданиями от предстоящего матча и объяснил, что должно стать ключевым в матче против шведов.

– На этом этапе матч против Швеции – важнейшая игра сборной Украины. Что вы ожидаете от этой игры? За счет чего наша национальная сборная может получить путевку в финал квалификации?

– Ожидаем, конечно, что наша национальная сборная продемонстрирует свою лучшую игру. Самое главное в этом матче – результат. Ожидаю, что наша команда сможет пройти эту сборную Швеции.

Надеюсь, что за этот короткий срок команда очень хорошо подготовится к ответственной игре – это самое главное. Следует хорошо подготовиться в плане ментальности и построения игры.

Думаю, тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым очень хорошо разберут национальную сборную Швеции и примут правильные решения по тактическому построению на эту игру. Думаю, наша команда будет хорошо настроена и в плане ментальности. Верим, что национальная сборная Украины сможет одержать победу.

– Все домашние матчи отбора в ЧМ-2026 национальная сборная Украины проводила в Польше, а сейчас логически сменила место «прописки», чтобы потенциально не сыграть с поляками у них дома. Местом проведения матчей плей-офф избрали Испанию. Не отразится ли это на количестве фанатов на трибунах?

– Думаю, около Испании есть такая замечательная страна... Португалия! Там проживают многие наши соотечественники. Считаю, что очень много фанатов приедет болеть за сборную Украины из разных стран мира. Не вижу большой проблемы в том, что наша команда будет играть в Испании.

Не зря тренерский штаб сборной выбрал именно Испанию для проведения этих матчей. У сборной Украины гарантированно будет поддержка. Главное, смотреть на свою игру и хорошо подготовиться к матчу, чтобы обрадовать фанатов.

– Сразу после жеребьевки глава УАФ Андрей Шевченко сказал: «Все будет зависеть от того, в каком состоянии команды подойдут к игре. Какая будет ситуация с травмированными...» Так и получается! Травмировались многие опытные футболисты. Кто должен стать лидером на поле у ​​«сине-желтых» в матче со шведами?

– У обеих сборных есть травмированные игроки, это действительно так. Мы подходим к матчу в равной ситуации. Самое главное – ментальность и тактическая подготовка. Это две вещи, которым Сергей Станиславович должен уделить большое внимание.

Что касается лидеров? Хочется, чтобы это была лидер-лидер – это 100 процентов. Хочется, чтобы на поле вышли 11 футболистов, которые будут поддерживать и помогать друг другу. Важно, чтобы футболисты выходили, играли и сражались за результат. Итог сегодня на первом месте.

У нас есть опытные футболисты. Анатолий Трубин молодой, но уже опытный. Забарный, Миколенко, Сваток, Гуцуляк, Цыганков, Судаков, Яремчук, Ванат... У нас есть опытные игроки. Возможно, молодые, но уже с большим опытом. Хочу, чтобы в этот вечер вся команда была звездой.

– Продолжу тему опытных футболистов... Сейчас на уровне УПЛ достаточно неплохо выступает Андрей Ярмоленко! Существует много слухов по поводу того, почему его не вызывают в сборную... Помог ли бы Андрей «сине-желтым» сейчас? Может быть, его опыт понадобился бы в раздевалке?

– Вопрос точно не ко мне. Я понимаю, что это опытный футболист. Там есть какие-то моменты... Думаю, в настоящее время вызвали сильнейших футболистов, это решение Сергея Реброва. Я понимаю, что Андрей Ярмоленко сейчас в хорошей форме, но его не вызывали. Это вопрос уже к Сергею Реброву.

– На этот сбор вызвали достаточно много футболистов из УПЛ. Есть дебютанты: Крушинский, Сарапий, Пономаренко. Как эти игроки смогут реально помочь национальной команде? Особенно, если говорить о Пономаренко, которого вы называли человек-гол.

– Да, да! Действительно, это очень хорошие футболисты. Я могу согласиться. Крушинский и Пономаренко находятся в отличной форме. Видимо, Сергей Ребров рассчитывает на этих футболистов. Насколько я знаю, в расположении национальной команды достаточно хорошая атмосфера – молодые игроки быстро адаптируются. Эти игроки точно могут помочь национальной команде получить результат.

– Давайте попробуем спрогнозировать счет матча Украина – Швеция.

– (Смеется). Нет, ну счет здесь большого значения иметь не будет. Здесь два варианта: либо проходишь в финал, либо нет. Я верю! Украина во многих матчах была в затруднительном положении, из которого они с честью выходили. Я уверен, что 26 марта будет день сборной Украины. Звезды сойдутся над стадионом и позволят пройти сборную Швеции. Надеюсь, верю и буду поддерживать нашу национальную команду.

– Украина потенциально может сыграть в финале квалификации. С кем нам будет лучше играть: Польша или Албания, по-вашему?

– Лучше сыграть с тем, кого мы сможем пройти. Для меня, честно, лучше сыграть против сборной Албании. Не хочется играть с поляками в финале. Трудно играть с польскими командами – это непростой соперник. С ними у нас постоянно какие-то зарубы. Мало футбола, а больше – рубни. Надеюсь, в финале сыграем с Албанией. Дай Бог, чтобы оно так и было, – сказал Вирт.