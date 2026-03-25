Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Ярмоленко? Это решение Реброва. Там есть какие-то моменты...»
Чемпионат мира
25 марта 2026, 12:46 | Обновлено 25 марта 2026, 13:31
1511
0

Юрий ВИРТ: «Ярмоленко? Это решение Реброва. Там есть какие-то моменты...»

Специалист поделился ожиданиями от матча Украина – Швеция

25 марта 2026, 12:46 | Обновлено 25 марта 2026, 13:31
ФК Нива. Юрий Вирт

Уже завтра, 26 марта, национальная сборная Украины сыграет против сборной Швеции в полуфинале плей-офф квалификации к чемпионату мира 2026 года.

Известный украинский тренер Юрий Вирт, эксклюзивно для Sport.ua, поделился ожиданиями от предстоящего матча и объяснил, что должно стать ключевым в матче против шведов.

– На этом этапе матч против Швеции – важнейшая игра сборной Украины. Что вы ожидаете от этой игры? За счет чего наша национальная сборная может получить путевку в финал квалификации?

– Ожидаем, конечно, что наша национальная сборная продемонстрирует свою лучшую игру. Самое главное в этом матче – результат. Ожидаю, что наша команда сможет пройти эту сборную Швеции.

Надеюсь, что за этот короткий срок команда очень хорошо подготовится к ответственной игре – это самое главное. Следует хорошо подготовиться в плане ментальности и построения игры.

Думаю, тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым очень хорошо разберут национальную сборную Швеции и примут правильные решения по тактическому построению на эту игру. Думаю, наша команда будет хорошо настроена и в плане ментальности. Верим, что национальная сборная Украины сможет одержать победу.

– Все домашние матчи отбора в ЧМ-2026 национальная сборная Украины проводила в Польше, а сейчас логически сменила место «прописки», чтобы потенциально не сыграть с поляками у них дома. Местом проведения матчей плей-офф избрали Испанию. Не отразится ли это на количестве фанатов на трибунах?

– Думаю, около Испании есть такая замечательная страна... Португалия! Там проживают многие наши соотечественники. Считаю, что очень много фанатов приедет болеть за сборную Украины из разных стран мира. Не вижу большой проблемы в том, что наша команда будет играть в Испании.

Не зря тренерский штаб сборной выбрал именно Испанию для проведения этих матчей. У сборной Украины гарантированно будет поддержка. Главное, смотреть на свою игру и хорошо подготовиться к матчу, чтобы обрадовать фанатов.

– Сразу после жеребьевки глава УАФ Андрей Шевченко сказал: «Все будет зависеть от того, в каком состоянии команды подойдут к игре. Какая будет ситуация с травмированными...» Так и получается! Травмировались многие опытные футболисты. Кто должен стать лидером на поле у ​​«сине-желтых» в матче со шведами?

– У обеих сборных есть травмированные игроки, это действительно так. Мы подходим к матчу в равной ситуации. Самое главное – ментальность и тактическая подготовка. Это две вещи, которым Сергей Станиславович должен уделить большое внимание.

Что касается лидеров? Хочется, чтобы это была лидер-лидер – это 100 процентов. Хочется, чтобы на поле вышли 11 футболистов, которые будут поддерживать и помогать друг другу. Важно, чтобы футболисты выходили, играли и сражались за результат. Итог сегодня на первом месте.

У нас есть опытные футболисты. Анатолий Трубин молодой, но уже опытный. Забарный, Миколенко, Сваток, Гуцуляк, Цыганков, Судаков, Яремчук, Ванат... У нас есть опытные игроки. Возможно, молодые, но уже с большим опытом. Хочу, чтобы в этот вечер вся команда была звездой.

– Продолжу тему опытных футболистов... Сейчас на уровне УПЛ достаточно неплохо выступает Андрей Ярмоленко! Существует много слухов по поводу того, почему его не вызывают в сборную... Помог ли бы Андрей «сине-желтым» сейчас? Может быть, его опыт понадобился бы в раздевалке?

– Вопрос точно не ко мне. Я понимаю, что это опытный футболист. Там есть какие-то моменты... Думаю, в настоящее время вызвали сильнейших футболистов, это решение Сергея Реброва. Я понимаю, что Андрей Ярмоленко сейчас в хорошей форме, но его не вызывали. Это вопрос уже к Сергею Реброву.

– На этот сбор вызвали достаточно много футболистов из УПЛ. Есть дебютанты: Крушинский, Сарапий, Пономаренко. Как эти игроки смогут реально помочь национальной команде? Особенно, если говорить о Пономаренко, которого вы называли человек-гол.

– Да, да! Действительно, это очень хорошие футболисты. Я могу согласиться. Крушинский и Пономаренко находятся в отличной форме. Видимо, Сергей Ребров рассчитывает на этих футболистов. Насколько я знаю, в расположении национальной команды достаточно хорошая атмосфера – молодые игроки быстро адаптируются. Эти игроки точно могут помочь национальной команде получить результат.

– Давайте попробуем спрогнозировать счет матча Украина – Швеция.

– (Смеется). Нет, ну счет здесь большого значения иметь не будет. Здесь два варианта: либо проходишь в финал, либо нет. Я верю! Украина во многих матчах была в затруднительном положении, из которого они с честью выходили. Я уверен, что 26 марта будет день сборной Украины. Звезды сойдутся над стадионом и позволят пройти сборную Швеции. Надеюсь, верю и буду поддерживать нашу национальную команду.

– Украина потенциально может сыграть в финале квалификации. С кем нам будет лучше играть: Польша или Албания, по-вашему?

– Лучше сыграть с тем, кого мы сможем пройти. Для меня, честно, лучше сыграть против сборной Албании. Не хочется играть с поляками в финале. Трудно играть с польскими командами – это непростой соперник. С ними у нас постоянно какие-то зарубы. Мало футбола, а больше – рубни. Надеюсь, в финале сыграем с Албанией. Дай Бог, чтобы оно так и было, – сказал Вирт.

По теме:
Экс-игрок сборной считает, что Пономаренко может выйти в старте со Швецией
Поттер выбрал капитана, который выведет сборную Швеции на матч с Украиной
Бывший тренер сборной Украины назвал главную проблему команды Реброва
Олег Вахоцкий
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер выступил с заявлением после требований Полесья к УАФ по Шурману
Футбол | 25 марта 2026, 07:03 18
Шахтер выступил с заявлением после требований Полесья к УАФ по Шурману
Шахтер выступил с заявлением после требований Полесья к УАФ по Шурману

Донецкая команда выразила свою позицию в скандальном вопросе

ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
Футбол | 24 марта 2026, 21:02 12
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим
ОФИЦИАЛЬНО. Разочарование на Энфилде. Салах определился со своим будущим

Футболист покинет клуб летом

Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Футбол | 25.03.2026, 03:45
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Футбол | 25.03.2026, 13:05
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Шевченко выступил с официальной реакцией на бунт против судей от клубов УПЛ
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Бокс | 24.03.2026, 19:03
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Александр УСИК: «Брат, я отец, мужчина, я должен идти в армию, на фронт»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
Известный лондонский клуб хочет купить Пономаренко. Суркис назвал цену
24.03.2026, 15:38 31
Футбол
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
Определены все пары 1/4 финала большого турнира WTA 1000 в Майами
24.03.2026, 04:34 3
Теннис
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
23.03.2026, 09:56 7
Футбол
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
Динамо определилось с будущим Ярмоленко. Сенсация, которую никто не ожидал
23.03.2026, 10:43 54
Футбол
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
23.03.2026, 18:02 9
Футбол
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
24.03.2026, 04:56
Теннис
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
Чемпионат Украины по хоккею может пополниться новым клубом
24.03.2026, 11:41 1
Хоккей
В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика
24.03.2026, 08:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем