Перерыв? Не слышали. Обзор 29-го тура Ла Лиги

Арбелоа охарактеризовал дубль Винисиуса в ворота «Атлетико» как «очередную демонстрацию таланта, смелости и характера». На вопрос о победах над Симеоне, Гвардиолой и Моуринью подчеркнул, какая у него замечательная команда. Вот мы все тихонько хихикаем над Альваро, а тот менее чем за сезон убеждает: он в большом футболе надолго. Возможно, он не является тактическим новатором или гиком – зато точно фанат своего дела. А еще – фанат команды, которой руководит, и своих футболистов. Даже самых капризных. Вини комфортно с Арбелоа. А с Хаби не было. В современном футболе главный тренер не только выбирает тактику на матч, но и делает пребывание своих подопечных в клубе приятным. Общается с прессой. Создает правильную атмосферу, причем понятие «правильной» в каждом клубе свое. В «Реале» это понятие наиболее искажено и извращено – однако Арбелоа справляется. Даже если выгонят из Мадрида, без топ-работы не останется.

Потому что случайные персонажи «Реал» не возглавляют. Да что там «Реал»: даже в середняках и аутсайдерах Ла Лиги редко оказываются слабые специалисты. Поэтому чемпионат по-прежнему топовый и гарантирует зрелище. В очередной раз убеждаемся в этом в строчках ниже.

Характер > футбол

Кем бы я был, если бы проигнорировал матч с 7 голами? «Сельта» и «Алавес» устроили шоу (3:4), а последняя команда – еще и один из главных камбэков сезона. Проигрывала 0:3 – и смогла вернуться в игру, да еще и победила. Во-первых, это нетипично для чемпионата Испании, где команды после первого-второго пропущенного гола часто опускают руки. Во-вторых, нетипично для самого «Алавеса», который лишь во второй раз в сезоне не уступил в матче с 2+ пропущенными и впервые победил. Ну и главное: «Сельта» была лучше в игре в футбол. Делала более точные пасы. Больше контролировала мяч. Имела больший показатель xG. Но результат на табло, потому что кто-то топ-2 по выигранным верховым единоборствам и топ-1 по отборам в сезоне Ла Лиги, а кто-то – «Сельта». Физически более сильные и мотивированные сохранить прописку одолели более футбольных: никогда такого не было, и вот опять. Ну и теперь уже точно: сезон магии от аутсайдеров Ла Лиги открыт! Такой еще будет много.

Искусственное дерби

«Реал» и «Атлетико» провели зрелищный матч (3:2), да еще и богатый на события, но… максимально проходной. У обоих ворот много моментов. У «Реала» всего 2 фола за 90 минут. Это всё не дерби. По крайней мере, не то дерби, к которым мы привыкли, когда включаем матчи мадридских команд. Ключевое: «Атлетико» решил играть в футбол. Слишком смело. Обычно в больших матчах такого не делает: вспомните недавний ответный поединок команды с «Барселоной» в Кубке Испании. В решающие моменты «Атлетико» вспоминает старые-добрые времена и пытается действовать прагматично. А здесь – праздник футбола. Приятно, конечно, но это своего рода громкое заявление об отношении к матчу: «матрасники» приехали развлекаться и играть в футбол, а не побеждать. Последнее делать (или пытаться делать) они будут тогда, когда это будет иметь смысл. В Ла Лиге больше соревноваться не нужно: топ-4 гарантирована. Поэтому зрелищные 2:3 без мясорубки. «Атлетико» красиво «скипнул» матч. Эстеты довольны, остальные – не очень.

Самый заметный вратарь сезона

Гарсия – стена. В футболе 2026 года больше нет топ-команды, которая ставила бы на атаку и в которой вратарь играл бы настолько весомую роль. «Бавария» выигрывала бы (и выигрывает!) и без Нойера. То же самое с «ПСЖ». «Интер» лидирует в Серии А без сильного вратаря вообще. «Реал» побеждает в сезоне благодаря Мбаппе и Вини, а не благодаря вкладу Куртуа. Только в «Барселоне» все по-другому. Главные – Ямаль, Рафинья и Педри, но есть стойкое ощущение, что без Гарсии сезон для каталонцев сложился бы хуже. Хотя бы потому, что у команды не было бы преимущества над «Реалом» в таблице. Просто сейчас у Гарсии 17 пропущенных мячей в Примере… при 26.5 ожидаемых! То есть его присутствие в воротах «Барселоны» спасло команду от 9.5 «лишних» пропущенных голов. Ближайший преследователь голкипера каталонцев в Ла Лиге имеет лишь +5 по показателю пост-шота, рекорд чемпионата за последние 5 сезонов – +9.3 у Мамардашвили в тот самый прорывной год в «Валенсии». Гарсия – единорог. На этот раз победил «Райо» (1:0) чуть ли не в одиночку.

Мам, а можно еще 5 минут?

Мне нравится представлять, как в раздевалке «Вильярреала» каждую неделю проходят «переговоры» между тренером и футболистами, где первый уговаривает команду сыграть в футбол так, как она умеет, хотя бы один матч/тайм/5 минут. Я и забыл, когда в последний раз «субмарина» проводила равный поединок. Нет, всегда 1-2 хороших отрезка и остальные минуты, содержание которых хочется как можно скорее забыть. Новая неделя – старый «Вильярреал». Теперь команда забила трижды за 16 минут в ворота «Сосьедада»… и решила, что дальше можно не стараться. С 51 по 70 минуту команды при счете 3:1 на табло нанесли на двоих 2 удара, их «цена» – 0.01 и 0.02 xG. «Субмарина» убаюкала игру так, как не каждая мать умеет убаюкать своего ребенка. Единственный вопрос: что именно обещает в раздевалке своим футболистам Марселино, чтобы те хоть иногда демонстрировали на поле нечто вроде желания? Дотащить команду до завершения сезона в мае тоже нужно уметь – и испанцу это удается.

Слишком короткие таймы

Обычно в обзоре тура на этом месте комментирую еще один примечательный матч, но не в этот раз. Есть тема более серьезная: в Испании не дают играть в футбол. Не президент лиги или арбитры – а сами правила. Таймы по 45 минут – слишком короткие для местных футболистов. Те едва успевают разбежаться, как уже пора уходить на перерыв. Если бы таймы длились хотя бы по 50-55 минут, результативность Ла Лиги была бы в разы выше. Доказали это в 29 туре сразу на нескольких стадионах. Так, например, «Хетафе» оба своих гола в ворота «Эспаньола» забил в добавленное к первому тайму время (45+3 и 45+7), а «Леванте» с «Овьедо» обменялись мячами за пределами основного (90+3 и 45+3 соответственно). Камбэк «Алавеса» начался с гола, забитого на 45+3. «Валенсия» огорчила «Севилью» на 45+5. К флешмобу пыталась присоединиться и «Мальорка», но Мурики на 90+2 решил не реализовывать пенальти. Тем не менее: целых 7 из 35 голов этого тура Ла Лиги были забиты в добавленное к таймам время. Каждый седьмой гол – в добавленное к первым 45 минутам. Лига команд, которые поздно просыпаются, и рефери, которые добавляют к первым таймам ровно столько, сколько нужно.

О других матчах

«Эльче» одолел «Мальорку» (2:1) потому, что второй бомбардир Ла Лиги не умеет бить пенальти. Попробуйте себе такое представить в каком-нибудь другом топ-чемпионате. «Хетафе» победил «Эспаньол» (1:2), потому что последний слишком принципиален: после потери турнирной мотивации отказывается побеждать. Серия уже из 12 матчей, но кого это волнует, когда место в лиге уже сохранено? «Осасуна» разобралась с «Жироной» (1:0), потому что Ванат и Цыганков не забили, а других бомбардиров в Каталонии не могут найти уже почти год. «Леванте» одолел «Овьедо» (4:2) в лобовом поединке аутсайдеров, так что с последним можно уже прощаться. Далее футболисты и тренер новичка лиги работают на собственную продажу, а не на чудесное спасение. «Севилья» выиграла владение мячом у «Валенсии», чтобы проиграть ей матч (0:2): настолько привычно для первой команды в этом сезоне, что даже неловко. «Атлетик» в очередной раз победил благодаря топ-игре Уильямса, но едва ли не впервые – благодаря старшему из братьев. У того дубль из ассистов против «Бетиса» (2:1). Такое не контрится даже с Антони на поле.

Сборная тура

4 сейва на счету Гарсии в матче с «Райо», в том числе победный на последних минутах поединка. Берем вратаря «Барселоны» в состав. Как всегда, ограничиваемся одним представителем каталонской команды на неделе, когда та встречается с гораздо более слабым соперником. Из главной вывески тура доверимся только правому полузащитнику Симеоне из «Атлетико»: на счету футболиста 2 выноса с линии собственных ворот и 1 голевая передача пяткой. Вряд ли в воскресенье на поле «Бернабеу» был игрок более эффективный, чем аргентинец. На противоположном фланге в нашей сборной сыграет Валера из «Эльче». И нет, не за крутую фамилию – за победную передачу. Да и за вклад в атаки команды в целом: и бил по воротам, и больше всех пасовал под удары партнеров, и фолы на себе зарабатывал… В центре поля у нас Милья из «Хетафе» и Гейе из «Вильярреала». Рабочие лошадки, первый из которых еще и ассистом успел отличиться. У второго «всего лишь» 10 полезных действий в обороне.

Играем с тройкой центральных защитников. Здесь – Дуарте из «Хетафе», Бойомо из «Осасуны» и Таррега из «Валенсии». С первым все понятно: защитник с гол+пас в туре попадает в нашу команду автоматически хотя бы из-за исключительности такого достижения. А здесь он еще и принял участие во всех голах своей команды – главный герой этой истории. Остальные двое с нами за игру на ноль, Бойомо – еще и за спасение команды в ситуации, когда остался последним защитником, Таррега – за 9 выносов. У чужих ворот доверимся целой тройке нападающих. Первые двое играли друг с другом в этом туре – Жутгла из «Сельты» и Мартинес из «Алавеса». У обоих по 2+1, так что забитые мячи они нашей команде принесут. Да и как не отметить таким образом тех, кто гарантировал нам главные шоу и камбэк выходных в топ-чемпионатах? Рядом с ними Эспи из «Леванте» за дубль в ворота прямого конкурента своей команды за выживание в Ла Лиге. Только благодаря ему «летучие мыши» до сих пор в борьбе.

Тренировать эту команду будет Арбелоа из «Реала». Да, я уже в первом абзаце текста раскрыл вам имя тренера сборной недели, а вы даже не заметили. Еще несколько месяцев назад было трудно представить, что «Реал» переиграет «Атлетико» в футбол, а главным героем атаки команды в матче станет Вини, – а теперь это наша с вами реальность. Сделал ее возможной именно Арбелоа. Даже если милыми разговорами и похвалой всех вокруг, то какая разница? 3 очка не пахнут. Как и победа в дерби.

3-4-3: Гарсия («Барселона») – Бойомо («Осасуна»), Дуарте («Хетафе»), Таррега («Валенсия») – Валера («Эльче»), Милья («Хетафе»), Гейе («Вильярреал»), Симеоне («Атлетико») – Мартинес («Алавес»), Жутгла («Сельта»), Эспи («Леванте»)

Игрок тура – Мартинес («Алавес»)

Тренер тура – Арбелоа («Реал»)

Факты тура

– 6 голов за последних 4 тура забил в составе «Леванте» нападающий Эспи. За 12 предыдущих матчей в Ла Лиге он отличился лишь 1 раз. Герои появляются тогда, когда они наиболее нужны, не так ли?

– 5 гостевое поражение в сезоне потерпел «Атлетико» в Ла Лиге. Теперь у него больше выездных неудач, чем побед (4). С августа команда уступила на аренах «Ливерпуля», «Арсенала», «Реала» и «Барселоны» (Х2) – в 5 матчах из 5 против топ-клубов;

– 6 побед в последних 3 турах у семи аутсайдеров Примеры. У каждой из команд – максимум 1. Соревнование не за жизнь, а проблемных;

– 4 гола забил «Алавес» в гостевом матче Ла Лиги. Это произошло с ним не только впервые в сезоне – впервые со времени выхода команды в Примеру в 2023 году. Правильная мотивация творит чудеса;

– 8 случай в сезоне, когда «Барселона» сыграла на ноль дома в Ла Лиге. В прошлом розыгрыше набрала всего 7 «сухих» матчей. В этом уже имеет рекорд, а еще – целых 4 матча в запасе. Слава Гарсии.

Выступления наших

1 удар у Ваната за 3 последних тура Ла Лиги. Влад никогда не был и никогда не будет тем, кто забьет даже 3+ за сезон дальними ударами. Он классический нападающий штрафной площадки и рывка, а не снайпер. Поэтому если не бьет, то просто не пасуют. Не могут. Не находят. В итоге Влад неделями бегает зря. Рока зажег в одном матче, Лемар хорошо сыграл аж в двух – и хватит на этот сезон. Цыганкову нужен хотя бы кто-то рядом, чтобы тот не скучал – а таких нет. Вот вам и 0 ударов от «Жироны» в створ ворот «Осасуны». Просто нечего сказать о выступлениях украинцев. Ну, как всегда: одиноко. Говорят, «Жирона» не хочет продлевать контракт с Мичелом, пока не гарантировала себе сохранение прописки. Это как если бы блоха не хотела поселиться на теле единственной в районе собаки, потому что у последней недостаточно густая шерсть. Или как если бы тонущий человек отказывался от протянутой ему палки, потому что она якобы слишком короткая: а вот точно-точно работа Мичела в «Жироне» больше нужна Мичелу, чем «Жироне»? Тренер перерос команду. Некоторые игроки – тоже. Но политика клуба такова, что из хорошего на этой неделе – только то, что украинцы не получили травм.

