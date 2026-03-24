Эксперт: «У Реброва был выбор из трех форвардов. Все объективно»
Пономаренко может получить шанс в сборной Украины
Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что форвард Матвей Пономаренко заслуженно выиграл борьбу у конкурентов из Полесья и получил первый вызов в сборную Украины.
«Довбик травмирован, поэтому вызов Пономаренко заслуженный. Он раззабивался. Выбор был между Пономаренко, Гайдучиком и Краснопиром, и тренер выбрал того, кто забил в очной встрече».
«Это объективно», – сказал Цыганык.
Сборная Украины 26 марта сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
