Эксперт: «У Реброва был выбор из трех форвардов. Все объективно»

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что форвард Матвей Пономаренко заслуженно выиграл борьбу у конкурентов из Полесья и получил первый вызов в сборную Украины.

«Довбик травмирован, поэтому вызов Пономаренко заслуженный. Он раззабивался. Выбор был между Пономаренко, Гайдучиком и Краснопиром, и тренер выбрал того, кто забил в очной встрече».

«Это объективно», – сказал Цыганык.

Сборная Украины 26 марта сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026.