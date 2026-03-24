  4. Эксперт: «У Реброва был выбор из трех форвардов. Все объективно»
24 марта 2026, 17:35 | Обновлено 24 марта 2026, 18:07
1350
1

Эксперт: «У Реброва был выбор из трех форвардов. Все объективно»

Пономаренко может получить шанс в сборной Украины

24 марта 2026, 17:35 | Обновлено 24 марта 2026, 18:07
1350
1 Comments
Эксперт: «У Реброва был выбор из трех форвардов. Все объективно»
ФК Динамо Киев. Матвей Пономаренко

Известный журналист и комментатор Игорь Цыганык считает, что форвард Матвей Пономаренко заслуженно выиграл борьбу у конкурентов из Полесья и получил первый вызов в сборную Украины.

«Довбик травмирован, поэтому вызов Пономаренко заслуженный. Он раззабивался. Выбор был между Пономаренко, Гайдучиком и Краснопиром, и тренер выбрал того, кто забил в очной встрече».

«Это объективно», – сказал Цыганык.

Сборная Украины 26 марта сыграет против Швеции в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2026.

Матвей Пономаренко Игорь Цыганык сборная Украины по футболу Динамо Киев Полесье Житомир
Иван Зинченко Источник: Игорь Цыганык
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?
Сколько заработали Свитолина и Костюк на супертурнире WTA 1000 в Маями?

В США выразили разочарование поступком Усика
В США выразили разочарование поступком Усика

Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
Осталось 8 команд: рейтинг силы четвертьфиналистов Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика
ОФИЦИАЛЬНО. Оболонь обратилась в УАФ после заявления Буткевича и Усика
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Полесье хочет установить трансферный рекорд. Выбран игрок
Mykola_nik
Всіх трьох в збірну, а цей баласт що зараз є - допобачення
МАРКЕВИЧ: «Я получил предложение возглавить клуб, попросили заплатить»
У форварда сборной Украины – проблемы. Он пока не может играть в футбол
Неожиданный герой. Манчестер Сити обыграл Арсенал в финале Кубка лиги
Свитолина сенсационно проиграла 45-й ракетке и покинула тысячник в Майами
УСИК: «Я решил принять это предложение и изменить прогнившую систему»
УСИК о приезде Джошуа: «Побывали на Майдане, помолились. Он впечатлен»
Титулованный клуб решил оформить трансфер Яремчука. Решение принято
«Лучший актер». В Испании дали краткую характеристику Лунину
